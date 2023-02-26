Kulis: Kılıçdaroğlu, Akşener'in eleştirileri sonrası ne dedi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li kurmaylara yönelik eleştirileri, kulislerde hareketliliğe neden oldu. Gazeteci Murat Yetkin, söz konusu gelişmenin CHP yönetiminde rahatsızlığa yol açtığını, ancak ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine 'konunun büyütülmesinden yana olmadığını' ve 'eski olaylara takılıp kalınmaması gerektiğini' söylediğini aktardı.

Akşener, FOX TV'de gazeteci İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlarken sürekli olarak partisine 'parmak sallandığını' ifade etmiş; ancak sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını savunmuştu.

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın "Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz" şeklindeki sözleri sonrası istifa ettiğini hatırlatan siyasetçi, 'altılı masanın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulduğunu, aksi takdirde dağılacağını' söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun görevine devam ettiğini hatırlatarak şunları kaydetmişti:

"Ben kimse için bir şey demiyorum, çünkü çok az kaldı. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu da aradım Ekrem Bey mevzusunda da. Diğer liderleri oraya çağırdım. Kemal Bey'e ulaşamadım. Her şey problem de biz değiliz öznesi... İşler bitti ben gideceğim... Ekrem Bey bana dedi ki; 'Kalır mısınız?' Sonra 'Üste çıkıp kısa bir konuşma yapabilir misiniz...' Peki yaptık. Bir de ayrıca grubu olan genel başkan olarak ben de orada dikildim. Fırsatçı oldum, terbiyesiz oldum... Ben bir lidere çok yakın çalıştım, biz ne yapardık?

Almanya'ya gitmesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir problem yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan o muhteremler, beni ararlardı... Hani Hande Fırat'la Sayın Erdoğan 15 Temmuz'da ettiydi ya... Benim telefonumdan düzenek kurulurdu. Sayın Kılıçdaroğlu beni arardı, ben onu halka gösterirdim. Ne olurdu kardeşim? Ben bunu yapardım. Biz bu tür şeyleri yaptık, o çok yakın çalıştığım dönemde. Bunu akıl eden kurmay zekadır. Sonuç, beceremediniz. Sonra ne oldu? Terbiyesiz, fırsatçı, saygısız, iç işlerine karışan ben oldum."

Gazetecinin yetkinreport.com'da yayınlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"(...) Diğer yandan Akşener’in 24 Şubat’ta FOX TV’de gazeteci İlker Karagöz’ün sorularını yanıtlarken CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nu hedef alması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhine siyaset yasağına yol açacak hapis cezası verilmesi olayında CHP’li 'kurmayların ahmakça' davrandığını söylemesi CHP yönetiminde rahatsızlığa yol açtı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun çevresine konunun büyütülmesinden yana olmadığı ve 'eski olaylara takılıp kalınmaması' görüşünü ifade ettiği öğrenildi.

Akşener de 2 Mart toplantısı öncesi İYİ Partinin üst kurullarıyla danışma toplantısı yapacak ve bir anlamda masaya tam yetkiyle oturacak. Akşener 27 Şubat Pazartesi günü partisinin TBMM Grubu üyeleri, 1 Mart Çarşamba günü de Genel İdare Kurulu üyeleriyle toplanacak.

İYİ Partili liderinin FOX TV’de CHP yönetimine yönelttiği sert eleştiriler özellikle hükümet çizgisindeki medyada 'Masa dağılıyor' yorumlarına yol açmıştı. Ancak İYİ Parti kaynakları Akşener'in aynı söyleşide aday açıklamak için henüz geç olmadığını, uzlaşma gerektiğini söylediğine dikkat çekiyor. (...)"