Altılı masa programına deprem güncellemesi

Hazırladığı ortak hükümet programında depremlere karşı yapacaklarını açıklayan 6’lı masa, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurduğu “deprem komisyonu” ile yeniden harekete geçti.

Altılı masa programına deprem güncellemesi

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, masanın bu kapsamda kuracağı deprem komisyonunun 2 Mart’a dek liderlere bir taslak metin sunacağını aktaran masa kurmayları, “Seçimler yaklaşıyor ve sonrasında da bir an önce işlere girişmek gerekecek. Ortada büyük bir yıkım var ve şu ana kadar süreç devlet ciddiyetiyle yönetilmedi. Biz ortak politikalar metnimizde depreme özel olarak çalışmıştık ama bu depremden sonra bölgeye özel olarak çalışmak gerekiyor. 13 milyona yakın insan depremden etkilendi ve bölgeden yayılan göçlerin de ileride bir etkisi olacak. Bunların hepsine çalışmak gerekiyor. Seçimlerden sonra yıkılan illerimizde enkazı kaldıran biz olacağız” dedi. 

BÖLGEYE ÖZEL ADIMLAR

Yapılacak çalışmaya ilişkin de bilgi veren kurmaylar; “kentlerin tekrar yapılandırılması, iç güvenlik, göç, turizm, tarihi eserlerin korunması, tarım, eğitim ve sağlık gibi pek çok başlıkta bölgeye özel adımlar düşünüleceği ve komisyonun da bu başlıklarda hazırlık yapacağını” aktardı.

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