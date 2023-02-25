Kılıçdaroğlu medya mensuplarına seslendi: Çocuklarla ilgili her şeyde çok daha dikkatli olmamız lazım

Televizyon kanallarında depremzede çocuklarıyla yapılan yayınlara bir tepki de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu medya mensuplarına seslendi: Çocuklarla ilgili her şeyde çok daha dikkatli olmamız lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzede çocukların haberlerde kullanılmasına tepki gösterdi. 

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan medya mensuplarına çağrıda bulunarak "Dün söylediğim gibi; medyada, evde, sokakta çocuklarla ilgili her şeyde çok daha dikkatli olmamız lazım. Çocuklarımızı depremin yarattığı ağır travmalardan korumak zorundayız. Özellikle medya mensuplarından, yaptıkları yayınlarda bu hassasiyeti bekliyorum" dedi. 

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ve Halk TV programcısı Serhan Asker'in çocuklarla yaptığı yayınlar sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. 

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