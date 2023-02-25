Kılıçdaroğlu medya mensuplarına seslendi: Çocuklarla ilgili her şeyde çok daha dikkatli olmamız lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzede çocukların haberlerde kullanılmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan medya mensuplarına çağrıda bulunarak "Dün söylediğim gibi; medyada, evde, sokakta çocuklarla ilgili her şeyde çok daha dikkatli olmamız lazım. Çocuklarımızı depremin yarattığı ağır travmalardan korumak zorundayız. Özellikle medya mensuplarından, yaptıkları yayınlarda bu hassasiyeti bekliyorum" dedi.

Dün söylediğim gibi; medyada, evde, sokakta çocuklarla ilgili her şeyde çok daha dikkatli olmamız lazım. Çocuklarımızı depremin yarattığı ağır travmalardan korumak zorundayız. Özellikle medya mensuplarından, yaptıkları yayınlarda bu hassasiyeti bekliyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 25, 2023

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ve Halk TV programcısı Serhan Asker'in çocuklarla yaptığı yayınlar sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.