HDP 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Genel Faydaları'nı paylaştı

HDP Genel Merkezi’nin sosyal medya hesabından ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Genel Faydaları’ başlıklı bir video yayımlandı.

Son Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 44 bin 218 kişi hayatını kaybetti. Deprem faciasında ilk 48 saatte müdahale edilememesine karşı hala tepkiler sürüyor. 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi’nin sosyal medya hesabından ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Genel Faydaları’ başlıklı bir video yayımlandı.

Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni anlattığı kesitlere ve Maraş Merkezli iki büyük depremde yıkıma uğrayan 11 ilden depremzedelerin isyanının yer aldığı görüntülere yer verildi.

Son Güncelleme:
Şahan Gökbakar ateş püskürdü! Ekşi Sözlük resti trolleri çılgına çevirdi Şahan Gökbakar ateş püskürdü! Ekşi Sözlük resti trolleri çılgına çevirdi
Davutoğlu: Cumhurbaşkanı dahil herkesin istifayı düşünmesi lazım Davutoğlu: Cumhurbaşkanı dahil herkesin istifayı düşünmesi lazım
Kılıçdaroğlu, depremde yaralanan yurttaşları ziyaret etti Kılıçdaroğlu, depremde yaralanan yurttaşları ziyaret etti
Domates ile salatalık böyleyse asla almayın! Yanına yaklaşmayın Domates ile salatalık böyleyse asla almayın! Yanına yaklaşmayın
ÇOK OKUNANLAR
Naci Görür tek tek açıkladı: İşte 7.0 ve üzeri deprem beklenen iller Naci Görür tek tek açıkladı: İşte 7.0 ve üzeri deprem beklenen iller
Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkacak? İşte ocak ayında yapılan tüm anketler! Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkacak? İşte ocak ayında yapılan tüm anketler!
Bu burçta olanlar aman dikkat: Mart dolunayının etkileri belli oldu Bu burçta olanlar aman dikkat: Mart dolunayının etkileri belli oldu
Dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı açıklandı: Türkiye'den tek bir yer var! Dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı açıklandı
EYT'liler dikkat: Bunu yapmayan emekli olamayacak! EYT'liler dikkat: Bunu yapmayan emekli olamayacak!