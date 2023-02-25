HDP 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Genel Faydaları'nı paylaştı
HDP Genel Merkezi’nin sosyal medya hesabından ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Genel Faydaları’ başlıklı bir video yayımlandı.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 44 bin 218 kişi hayatını kaybetti. Deprem faciasında ilk 48 saatte müdahale edilememesine karşı hala tepkiler sürüyor.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi’nin sosyal medya hesabından ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Genel Faydaları’ başlıklı bir video yayımlandı.
Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni anlattığı kesitlere ve Maraş Merkezli iki büyük depremde yıkıma uğrayan 11 ilden depremzedelerin isyanının yer aldığı görüntülere yer verildi.
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