Kılıçdaroğlu, depremde yaralanan yurttaşları ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, depremde yaralanan ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavileri süren yurttaşları ziyaret etti.

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Kılıçdaroğlu, depremde yaralanan yurttaşları ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte deprem bölgelerinden Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen yaralı yurttaşları ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.  

Kılıçdaroğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabında şu mesajı yayınladı:

“Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavileri süren depremzede vatandaşlarımızı eşim Selvi Hanım ve Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke ile birlikte ziyaret ettik. Yaralarımızı birlikte saracağız. Birlikte bu zor günleri aşarak yıkılan kentlerimizi omuz omuza ayağa kaldıracağız”

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