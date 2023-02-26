Gültekin Uysal: Tribünler ayakta Twitter’ı, Ekşi Sözlük'ü kapatsanız yine olmaz!

Fenerbahçe-Konyaspor maçında sarı-lacivertli taraftarlar, "Hükûmet istifa" ve "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan 20 sene oldu istifa ulan" tezahüratı yaptı. DP lideri Gültekin Uysal, "ibünler ayakta; Twitter’ı, Ekşi Sözlük'ü, televizyonları ve gazeteleri kapatsanız yine olmaz!" dedi.

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Gültekin Uysal: Tribünler ayakta Twitter’ı, Ekşi Sözlük'ü kapatsanız yine olmaz!

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Süper Lig, erteleme maçlarıyla birlikte yeniden başladı. Evinde Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar, maçtan önce "Yalan yalan yalan dolan dolan dolan 20 sene oldu istifa ulan" tezahüratında bulundu.

Fenerbahçe'nin 45+6'da Valencia ile gelen 2. golünün ardından sarı-lacivertli tribünlerden "Hükûmet istifa" sesleri yükseldi.

Fenerbahçe-Konyaspor maçında "Hükümet istifa" sloganıFenerbahçe-Konyaspor maçında "Hükümet istifa" sloganıSpor

'ASRIN FİYASKOSU AKP!'

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"'Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan!' Tribünler ayakta! Twitter’ı kapatsanız, Ekşi Sözlük'ü kapatsanız, TV'leri/gazeteleri kapatsanız yine olmaz! Milletin önüne duvarlar örülmez! Asrın fiyaskosu AKP!"

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