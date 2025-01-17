Seçim Düellosu Başladı: Bunu Savaş İlanı Görüyoruz ve Kabul Ediyoruz

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütünün belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Rıza Akbolat’ın tutuklanmasına tepki göstermişti.

“TURPLARIN BÜYÜĞÜ HEYBEDE” ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

‘Beşiktaş’ operasyonuna ilişkin ilk kez bugün açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Halbuki onlar da çok iyi biliyor, daha turpların büyüğü heybede. Paniklemelerinin sebebi de budur” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÇELİK’TEN ‘OY ÇUVALI’ ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasının hemen ardından ilk tepki CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten geldi. Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Çelik “Turbun büyüğü oy çuvalında, erken seçim sandığı geldiğinde görürsün Hanya’yı Konya’yı. Zulümle abat olanın sonu berbat olur!” diyerek seslendi.

Turbun büyüğü oy çuvalında, erken seçim sandığı geldiğinde görürsün Hanya’yı Konya’yı.



Zulümle abat olanın sonu berbat olur! — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) January 17, 2025

“BU DÜPEDÜZ SAVAŞ İLANI”

Öte yandan Rıza Akbolat’ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şu sözlerle tepkisini sürdürdü: Bu düpedüz savaş ilanıdır. Bunu görüyoruz. Bundan sonra kendilerine oy veren seçmene saygımızdan dolayı onlara daha ne kadar bu düşmanlıklarına karşı siyaset çerçevesi içinde ve saygı diliyle cevap verebiliriz ondan emin değiliz. Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz.

‘SEÇİM DÜELLOSU’ MU?

Özgür Çelik ve Özgür Özel’in tepkilerinin ardından sosyal medyada ‘seçim düellosu’ başladı yorumları gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi