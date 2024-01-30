CHP, Can Atalay için meydanlara çağrı yaptı!

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Dairesi'nin kararı TBMM'de okundu.

Kararın okunmasının ardından Atalay'ın vekilliği düşürüldü.

CHP'DEN ÇAĞRI

Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepkiler çığ gibi büyürken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Anayasal düzene inanan tüm İstanbullulara çağrımızdır" diyerek eylem çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin hukuksuz bir şekilde düşürülmesine karşı hep birlikte sesimizi yükseltiyoruz! 30 Ocak Salı (Bugün) 20.00 - Tarihi Beşiktaş İskelesi"

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili ikinci kez hak ihlali kararı vermişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk ihlal kararında olduğu gibi, dosyayı Yargıtay'a göndermişti.

Daire, "Anayasa Mahkemesi'nce verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını" belirterek Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına karar vermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem