TBMM bunu bekliyormuş: Can Atalay'ın ismi 'milletvekilliği düşürülenler' arasına eklendi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. TBMM'nin internet sitesinde 'Milletvekilliği Sona Erenler' listesine Atalay'ın ismi jet hızıyla eklenmesi dikkat çekti.

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TBMM bunu bekliyormuş: Can Atalay'ın ismi 'milletvekilliği düşürülenler' arasına eklendi

2023 Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili olarak seçilen Can Atalay, AYM kararlarına rağmen serbest bırakılmamış; AYM kararlarını tanımayan Yargıtay, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini istemişti.

Atalay'ın vekilliği bugün TBMM Genel Kurulu'nda tüm tepkilere rağmen okunarak düşürüldü.

Can Atalay'ın vekilliği düştü!Can Atalay'ın vekilliği düştü!Siyaset

JET DEĞİŞİKLİK

Kararın okunmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) internet sitesinde 'Milletvekilliği Sona Erenler' listesine Can Atalay'ın adı jet hızıyla eklendi.

TBMM bunu bekliyormuş: Can Atalay'ın ismi 'milletvekilliği düşürülenler' arasına eklendi - Resim : 2

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