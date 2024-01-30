İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Tosun, AKP'den Bodrum Belediye Başkan adayı oldu

İYİ Parti'den geçen haftalarda istifa eden Mehmet Tosun, AKP'den Bodrum Belediye Başkan adayı oldu.

İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Tosun, AKP'den Bodrum Belediye Başkan adayı oldu

İYİ Parti’den istifa eden Mehmet Tosun, AKP’den Bodrum Belediye Başkan adayı oldu.

Bodrum’un Konacık beldesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan, ardından 2014 yerel seçimlerinde MHP’den, 2019 yerel seçimlerinde ise İYİ Parti’den Bodrum Belediye Başkanı adayı olan İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Tosun, geçen haftalarda İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurmuştu.

AKP’den adaylığını sosyal medyadan duyuran Tosun, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle, kendisini makamında ziyaret ettik. Bodrum’un yıllardır aşılamayan sorunları ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Kendisi bu sorunları Cumhur İttifakı çatısı altında çözebileceğimizi aktardı ve Ak Parti’den Cumhur İttifakı’nın Bodrum Belediye Başkan adayı olarak bizi görmek istediğini söyledi. Aldığımız bu sorumlulukla, Bodrum’a hizmet için hayırlısıyla yeniden başlıyoruz" diye yazdı.

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