CHP'nin 'AKP' itirazına YSK'dan ret!

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerde AKP’nin birinci sıraya yerleştiği kuraya CHP tarafından yapılan itirazı reddetti. Oy pusulasındaki sıralama değişmeyecek.

Son Güncelleme:
CHP'nin 'AKP' itirazına YSK'dan ret!

CHP, kura çekiminde AKP'nin 1. sırada çıkmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu, CHP’nin itirazını reddetti. Böylelikle, oy pusulasındaki sıralama değişmeyecek.

Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:

Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, SOL Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AKP 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.

Etiketler
CHP AKP YSK
Son Güncelleme:
Kızartma yaparken yağ sıçramasını önleyen teknik! Ayrıca ev asla yağ kokmuyor Kızartma yaparken yağ sıçramasını önleyen teknik! Ayrıca ev asla yağ kokmuyor
Sandık görevlilerine ödenecek ücretler belli oldu Sandık görevlilerine ödenecek ücretler belli oldu
Yargı krizi, yasamaya darbeye dönüştü: Can Atalay kararı Meclis'te okunuyor Yargı krizi, yasamaya darbeye dönüştü: Can Atalay kararı Meclis'te okunuyor
Yine ezberleri alt üst etti! En sağlıklı eti Canan Karatay açıkladı Yine ezberleri alt üst etti! En sağlıklı eti Canan Karatay açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Canlı yayında son oy oranlarını açıkladı: Seçime iki ay kala iki parti yükselişe geçti! Canlı yayında son oy oranlarını açıkladı: Seçime iki ay kala iki parti yükselişe geçti!
2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar 2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar
Son Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti! Son Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti!
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi!
ORC'den bir büyükşehir anketi daha: Bu pazar seçim olsa Gaziantep'te kim kazanıyor? ORC'den bir büyükşehir anketi daha: Bu pazar seçim olsa...