Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi İstanbul'da protesto edildi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusuna iki kez ‘hak ihlali’ kararı veren Anayasa Mahkemesi Yargıtay tarafından yok sayıldı.

Yargıtay’ın Can Atalay hakkında verdiği karar AKP’li Numan Kurtulmuş’un yerine Meclis’e başkanlık eden Bekir Bozdağ tarafından TBMM Genel Kurulu’nda okutuldu.

TİP'TEN İSTANBUL'DA EYLEM

Kararın ardından kamuoyundan büyük tepki yükselirken, TİP İstanbul İl Örgütü, karara tepki göstermek için yurttaşları bugün Beşiktaş İskelesi’nde buluştu.

Protestoya CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Türkiye İşçi Partisi yöneticileri, Sol Parti PM üyesi Alper Taş, Şişli Belediye Başkan adayı Emrah Şahan, İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdıl Dara Odabaşı, Başkan adayı Barış Antik de katıldı. Protestoya aynı zamanda pek çok demokratik kitle örgütü de katılım gösterdi.

Eylem de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bir konuşma gerçekleştirdi.

Çelik yaptığı açıklamada, "Anayasal düzene inanan tüm İstanbulullulara çağrımızdır! Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin hukuksuz bir şekilde düşürülmesine karşı hep birlikte sesimizi yükseltiyoruz!" ifadelerini kullandı

"SARAY ANAYASAYI FİİLEN FESHETTİ"

TİP'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anayasa Mahkemesi’nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın milletvekilliği, Yargıtay darbesine ilişkin kararın TBMM’de hukuksuzca okutulmasıyla düşürüldü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yargıtay eliyle gerçekleştirilen darbe girişiminin ortağı haline getirildi!

Saray, depremzede Hatay halkının iradesini hiçe saydı; hepsinin ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını fiilen feshetti! Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak."

TİP'TEN AÇIKLAMA: SARAY ANAYASAYI FİİLEN FESHETTİ

TİP kararın Meclis'te okunmasının ardından sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, Saray'ın Anayasayı fiilen feshettiğine dikkat çekti.

Partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Anayasa Mahkemesi’nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın milletvekilliği, Yargıtay darbesine ilişkin kararın TBMM’de hukuksuzca okutulmasıyla düşürüldü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yargıtay eliyle gerçekleştirilen darbe girişiminin ortağı haline getirildi!

Saray, depremzede Hatay halkının iradesini hiçe saydı; hepsinin ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını fiilen feshetti! Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!

Anayasa Mahkemesi’nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın milletvekilliği, Yargıtay darbesine ilişkin kararın TBMM’de hukuksuzca okutulmasıyla düşürüldü.



Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yargıtay eliyle gerçekleştirilen darbe girişiminin… pic.twitter.com/qILuKTCBT8 — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) January 30, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem