TBMM önünde "vergide adalet" talebi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) vergide adalet talebiyle basın açıklaması yaptı.

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TBMM önünde "vergide adalet" talebi

TBMM'nin yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya gelen konfederasyon üyeleri bir süre slogan attı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ardından yaptığı basın açıklamasında, iki yıldır gelirde ve vergide adalet mücadelesi verdiklerini belirtti.

TÜİK'in gelir dağılımı istatistikleri ile ilgili rakamlarını paylaştığını dile getiren Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de en zengin ile en yoksul arasındaki gelir uçurumu 30 katı aşmış durumda. Vergide adalet diyoruz. Çünkü dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye'de. Dünyada başka hiçbir ülke yok ki işçiyle patron, zenginle yoksul aynı oranda vergi ödesin. Dünyada başka hiçbir ülke yok ki çalışanların, işçilerin ve emekçilerin ücretleri yıl içerisinde aylar ilerledikçe daha da geriye gitsin."

CHP'nin önerisiyle Meclis'te vergide adalet yasası ve adaletli bir vergi sistemi için yapılması gerekenlerin konuşulacağı oturumu izleyeceklerini dile getiren Çerkezoğlu, "Eller 'vergide adalet', bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçilerin, emekçilerin, emeklilerin ve halkın insanca yaşayabilmesi için kalksın diyoruz. Eller, bu ülkenin geleceğini teslim edeceğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği yani bu ülkenin aydınlık geleceği için kalksın diyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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