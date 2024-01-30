İzmir'de evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
İzmir'de evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Emmioğlu Mahallesi Refik Sokak'ta müstakil bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan incelemede Emre Kuzum'un cansız bedenine ulaşıldı.

Dedesine ait evde yalnız kaldığı öğrenilen Kuzum'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
İzmir
Son Güncelleme:
Siirt ve Şırnak kar altında: 35 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Siirt ve Şırnak kar altında: 35 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Konya’da uyuşturucu ve kumar operasyonu: 15 gözaltı Konya’da uyuşturucu ve kumar operasyonu: 15 gözaltı
Böreğiniz hamur gibi mi oluyor? İşte çıtır olmasını engelleyen hata Böreğiniz hamur gibi mi oluyor? İşte çıtır olmasını engelleyen hata
Kanal D dizisi Yargı'dan gelen haberler kötü! Final tuşuna basıldı Kanal D dizisi Yargı'dan gelen haberler kötü! Final tuşuna basıldı
ÇOK OKUNANLAR
Canlı yayında son oy oranlarını açıkladı: Seçime iki ay kala iki parti yükselişe geçti! Canlı yayında son oy oranlarını açıkladı: Seçime iki ay kala iki parti yükselişe geçti!
2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar 2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar
Son Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti! Son Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti!
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi!
ORC'den bir büyükşehir anketi daha: Bu pazar seçim olsa Gaziantep'te kim kazanıyor? ORC'den bir büyükşehir anketi daha: Bu pazar seçim olsa...