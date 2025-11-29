CHP 39. Kurultayında Yol Haritasını Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi, 39. Olağan Kurultayı’nın sonuç bildirgesini yayımladı. Bildirgede demokrasi, hukuk devleti, sosyal adalet ve yeni bir vizyon vurgusu öne çıktı. Parti, yerel seçim başarısının ardından 'Şimdi iktidar zamanı' mesajını ilan etti. Kurultay sonuç metninde, Türkiye’de demokrasi ve hukuk standartlarında gerileme yaşandığı belirtilirken, partinin bu alandaki mücadelesini meydanlarda, kampüslerde ve hayatın her alanında sürdürdüğü kaydedildi.

YEREL SEÇİM HATIRLATMASI

Bildirge, 38. Kurultay’dan 31 Mart 2024 seçimlerine uzanan süreçte elde edilen başarıyı hatırlatarak CHP’nin 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi konumuna geldiğini anımsattı. Parti programının yenilenmesiyle yeni bir toplumsal sözleşme hedeflendiği ve yeni programın demokrasi, hukuk, insan hakları, sosyal devlet, ekonomik adalet, iklim krizi ve dijital dönüşüm başlıklarında çağdaş bir iktidar vizyonu oluşturacağı ifade edildi.

BELEDİYELERE OPERASYONA TEPKİ

Bildirgede, 19 Mart operasyonları ve belediyelere yönelik yargı süreçleri 'demokrasiye yönelik müdahaleler' olarak nitelendirildi. Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimlere yönelik işlemler 'milli iradeyi baskı altına alma girişimi' olarak tanımlandı. Kurultay sonrası oluşturulacak yeni parti organlarının; dijital altyapıdan saha çalışmalarına, örgüt kapasitesinden kampanya stratejilerine kadar geniş kapsamlı bir dönüşüm yürüteceği belirtildi. Partinin yeni dönemde veriye dayalı, katılımcı ve şeffaf bir örgüt modeli oluşturmayı hedeflediği vurgulandı.

Bildirge, şu ifadeyle sona erdi: "Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde durmadan, yılmadan, kararlılıkla iktidar hedefine yürüyeceğiz. Şimdi iktidar zamanıdır."

