İmralı Ziyareti Sonrası Kritik Buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan Numan Kurtulmuş'la Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bir araya geldi. Basına kapalı ziyaretin, komisyonun İmralı ziyaretinden sonra gelmesi dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’u İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Görüşme, TBMM’nin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş’u Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti" ifadeleri yer aldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
NE OLMUŞTU?
Meclis’te kurulan 'Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu', oy çokluğuyla İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşme kararı aldı. Komisyondan İmralı’ya giden heyette şu isimler yer aldı:
Hüseyin Yayman
Gülistan Kılıç Koçyiğit
Feti Yıldız
Komisyon, görüşmenin 24 Kasım’da gerçekleştirildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız @NumanKurtulmus'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti. pic.twitter.com/kjtNQd1k37— TBMM (@TBMMresmi) November 29, 2025
Kaynak: Haber Merkezi