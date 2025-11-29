İmralı Ziyareti Sonrası Kritik Buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan Numan Kurtulmuş'la Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bir araya geldi. Basına kapalı ziyaretin, komisyonun İmralı ziyaretinden sonra gelmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’u İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Görüşme, TBMM’nin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş’u Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti" ifadeleri yer aldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

NE OLMUŞTU?

Meclis’te kurulan 'Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu', oy çokluğuyla İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşme kararı aldı. Komisyondan İmralı’ya giden heyette şu isimler yer aldı:

Hüseyin Yayman

Gülistan Kılıç Koçyiğit

Feti Yıldız

Komisyon, görüşmenin 24 Kasım’da gerçekleştirildiğini açıkladı.

Komisyonun İmralı Ziyaretinde Ne Konuşuldu? Öcalan’ın Görüşmedeki CHP Mesajı Ortaya ÇıktıKomisyonun İmralı Ziyaretinde Ne Konuşuldu? Öcalan’ın Görüşmedeki CHP Mesajı Ortaya ÇıktıGüncel

Komisyonun İmralı Ziyareti Nasıl Geçti? DEM Parti Cephesinden İlk AçıklamaKomisyonun İmralı Ziyareti Nasıl Geçti? DEM Parti Cephesinden İlk AçıklamaGüncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Komisyonun İmralı Kararına İlk Yorum: ‘Terörün Tasfiyesini Hızlandıracak’Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Komisyonun İmralı Kararına İlk Yorum: ‘Terörün Tasfiyesini Hızlandıracak’Güncel

