CHP’nin İmralı’ya ‘Gitmeme’ Kararı Nasıl Alındı? Özgür Özel Açıkladı! İşte Perde Arkası…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, BirGün’e açıklamalarda bulundu. CHP’nin, “İmralı heyetinde yer almama” kararına dair konuşan Özel, TBMM’de kurulan çözüm komisyonundan beklentilerine ve “Parti içi muhalefet” olarak nitelendirilen isimlerin İBB iddianamesiyle ilgili tutumuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.

KARARI KİM VERDİ?

TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı ziyaretinin çok daha önceden planlandığını vurgulayan Özel, ziyaret henüz komisyonun gündemine taşınmadan CHP’ye davet gittiğini belirtti. Üst düzey bir AK Partili yetkilinin, ziyareti kamuoyundan gizleyecek önlemlerin alınabileceğini aktardığını söyleyen Özel, "Ayıplı bir şey yapıyor gibi davranıyorlar" dedi.

'KARARI BİRLİKTE VERDİK'

Özel, CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararını alma süreci hakkında şunları söyledi: “Bütün verileri birleştirdik, kararı birlikte verdik. Herkesin fikrini aldık. Sonra da hep birlikte kararı olgunlaştırıp, arkadaşlarımıza bildirdik. Toplumun bütün kesimlerinin, İmralı ziyaretiyle ilgili ne düşündüğüne yönelik çok ayrıntılı anketler yaptırdık. Hatta MHP’nin seçmeninin tutumunun ne olduğunu bilen tek partiyiz. Bütün seçmenlerin kendi parti kırımlarına da baktırdık ve buna göre bir karar verdik.”

'MHP BU TÜMSEĞİ GEÇTİ'

Süreci desteklediklerini ifade eden Özel, “Sürecin sonunda çözüm olursa barış olursa bu Türkiye için çok iyi bir şey olacak. Bunu destekliyoruz. Bu yolda zorluklar, tümsekler, çukurlar var. Mesela yaz boyu süren operasyonlar bizim için zorluktu. 2 Eylül’de İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atandığı, parti binasına 5 bin polisin girdiği noktada, ‘Sen hala masada oturacak mısın?’ sorusuna cevap vermek kolay değildi. Bir takım zorluklardan geçtik. İmralı ziyareti de bu yolda bir tümsek. İmralı ziyaretine bir kavşak muamelesi yapılmasına karşı çıkıyorum. MHP bu tümseği geçti. MHP’nin bu noktada kolaylıkları var. İp atınca da ayakta alkışlıyorlar, ‘Adaya ben giderim’ deyince de… Dolayısıyla MHP, İmralı tümseğinin üzerinden tekerleri yerden keserek zıpladı geçti. AKP, son ana kadar fren yapa yapa o tümseğin üstünden geçti” şeklinde konuştu.

'YAPICI BİR KARAR'

DEM Parti’nin ziyaret konusundaki isteğinin anlaşılır bir şey olduğunu belirten Özel, “Biz, bu tümseğin üzerinden geçmeye çalışıp bir yerde arabayı devirmek yerine tümseğin yanından geçtik. Ama çözüm için yolda yürümeye devam ediyoruz” dedi.

“Bize o zamanlar, ‘Bir yılı aşkın zamandır İmralı ile görüşülüyor’ dediğimiz için saldırmışlardı” diyen Özel, “Komisyon açıldığında öğrenildi ki daha da eskisinden beri görüşüyorlarmış. Şimdi geldiğimiz bu noktada biz yine yola devam ediyoruz. Bu yüzden de CHP’nin, kendi seçmeninin beklentilerini de gözeterek aldığı bu karar aslında yıkıcı bir karar değil, yapıcı bir karar” ifadelerini kullandı.

'TÜM MUHATAPLARIMIZ BİLİYORDU'

Özel, CHP’nin İmralı kararının ardından oluşan tepkileri de değerlendirmelerde bulundu. Çözüm noktasında en güçlü iradeyi göstermesi beklenen kesimlerden en yıkıcı tepkilerin geldiğini ifade eden Özel, şöyle konuştu: “Çünkü eğilimimizin gitmeme yönünde olduğunu masadaki tüm muhataplarımız biliyordu. Hatta bizi ikna etmek için birçok da girişim oldu. Biz bunları saygıyla karşıladık ama sonuçta kararı kendimiz verdik. Ben devletin siyaseti değil, siyasetin devleti yönettiği bir fikrin sahibiyim. Yani her devlet aklı diye önüne konan şeyi yapmak zorundaysan o zaman siyaset grubuna ne ihtiyaç var? İmralı’ya gidildi gelindi de sorun çözüldü mü? Daha yapılacak bir sürü şey, atılacak bir sürü adım var. Ben mesela, demokratikleşme adımlarının çok hayati olduğunu ve çok kapsayıcı bir demokratikleşmeyle bu sorunun çözülebileceğini düşünüyorum. İmralı’ya gitmemiş CHP’nin ortaya koyacağı kararlı, cesur adımlar çok daha yapıcı olabilir. CHP’nin kararı elbette eleştirilebilir ama biz mesela, diğer partilerin aldığı kararları eleştirmedik. Biz herkesin kararına saygı duyuyoruz, yapılması gereken de budur.”

Kaynak: BirGün