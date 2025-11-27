CHP'de Kurultay Öncesi Son MYK

CHP MYK, 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 39. Olağan Kurultay öncesi son toplantısını yaptı. Toplantı yaklaşık 45 dakika sürdü.

Son Güncelleme:
CHP'de Kurultay Öncesi Son MYK
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28-30 Kasım tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek CHP 39. Olağan Kurultayı öncesinde, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü. MYK'de, yarın başlayacak ve 3 gün sürecek kurultaya ilişkin son değerlendirmeler yapıldı.

CHP'de 39. Olağan Kurultay Öncesi Kritik Perşembe: Parti Tüzüğü ve Anahtar Liste DeğişiyorCHP'de 39. Olağan Kurultay Öncesi Kritik Perşembe: Parti Tüzüğü ve Anahtar Liste DeğişiyorGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
CHP CHP kurultayı Merkez Yönetim Kurulu (MYK)
Son Güncelleme:
Erzurum'da Doğal Gaz Patlaması! İki Ev Çöktü Erzurum'da Doğal Gaz Patlaması! İki Ev Çöktü
İstanbul’da Papa Hazırlığı! Valilik Duyurdu: İşte Kapalı Yollar ve Alternatif Güzergahlar İstanbul’da Papa Hazırlığı! Valilik Duyurdu: İşte Kapalı Yollar ve Alternatif Güzergahlar
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'a Kar Geliyor! Meteoroloji Uzmanı Uyardı: O Tarihlere Dikkat Hazır Olun! İstanbul'a Kar Geliyor
Beyaz Saray Yakınlarında Şok Saldırı! Vurulan İki Asker Öldü Beyaz Saray Yakınlarında Şok Saldırı!
Mardin'de 3 Kişilik Ailenin Başından Vurularak Öldürülmesiyle İlgili Flaş Gelişme! Soruşturma Derinleşiyor 3 Kişilik Ailenin Öldürülmesiyle İlgili Flaş Gelişme! Soruşturma Derinleşiyor
İBB Davasının İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu mu? Önce Verildi Sonra İptal Edildi İBB Davasının İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu mu?
Yemek Kartı Ücretlerinde 2026 Zammı Netleşti! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! İşte Günlük Yemek Kartı Ücreti Yemek Kartlarında 2026 Zammı Netleşti! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! İşte Günlük Yemek Ücreti