CHP'de Kurultay Öncesi Son MYK
CHP MYK, 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 39. Olağan Kurultay öncesi son toplantısını yaptı. Toplantı yaklaşık 45 dakika sürdü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28-30 Kasım tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek CHP 39. Olağan Kurultayı öncesinde, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyeleriyle bir araya geldi.
Toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü. MYK'de, yarın başlayacak ve 3 gün sürecek kurultaya ilişkin son değerlendirmeler yapıldı.
Kaynak: AA
