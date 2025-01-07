Canlı Yayında Bomba İddia: İYİ Parti'den AKP'ye Katılacak Sürpriz İsmi Açıkladı
AKP'de Olağan Kongre heyecanı devam ederken, partiye katılımların da süreceği bildirildi. Gazeteci Sinan Burhan 7-8 milletvekilinin daha AKP'ye katılacağını iddia ederken, İYİ Partili NEvşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da eski partisine döneceğini bildirdi.
AKP'de 8. Büyük Olağan Kongresi için il kongreleri devam ederken, partiye milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde katılımların da devam edeceği öne sürüldü.
TV100 ekranlarında yayınlanan Cansu Canan ile Hayata Dair programında, konuya ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, AKP'ye 7-8 milletvekilinin daha önümüzdeki günlerde katılacağını açıkladı.
Burhan ayrıca, İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da eski partisi olan AKP'ye geri döneceğinin ve bu konuda görüşmelerin Ankara'da yapıldığını bildirdi.
Kaynak: TV100
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