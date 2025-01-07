Adana'da Doğa Katliamı! Tam 114 Futbol Sahası Büyüklüğünde

Türkiye'de orman yangınları, betonlaşma ve madencilik gibi faktörler nedeniyle ormanlarda büyük kayıp yaşanırken, mevcut olanı korumak yerine daha da talan eden bir politika sürdürüldüğü eleştirileri sık sık gündeme geliyor. Eski CHP Milletvekili ve muhalefetin aktif isimlerinden Gürsel Tekin de bu meseleye dikkat çekerek, Adana Kozan ve Kayseri Yahyalı sınırları içinde kalan, Bozefe Madeni adı altında yürütülen faaliyetlerin doğa katliamı gerçekleştirdiğini söyledi.

114 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN

Gürsel Tekin, doğayı korumanın önemini ve çevre katliamına karşı harekete geçilmesi gerektiğini vurguladığı yazılı açıklamasında şunları söyledi:

“Yazın yakıp kışın maden arıyorlar! Ülkemizin ciğerleri olan karaçam ormanları, rant uğruna göz göre göre yok ediliyor. Maden şirketi, 2010 yılında 24.89 hektarlık bir alanda faaliyet göstermek için "ÇED gerekli değildir" kararı aldı. Ancak yeterli verim elde edilemediği bahanesiyle alanı büyütmek için yeniden başvuru yaptı ve bu kez "ÇED olumlu" kararı verildi. Bugün, bu alan tam 81.17 hektara çıkartılıyor. Bu, tam 114 futbol sahası büyüklüğünde bir alan demek!

İLK KURBANLAR AĞAÇLAR OLACAK

Bu projeyle birlikte sadece ormanlarımız değil, tarım alanlarımız da yok ediliyor. 60 hektarlık bir bölgede traşlama yapılacak ve en az 4 bin karaçam ağacı kesilecek. Hem de bu ağaçlar, yıllarca sürecek açık ve yer altı madencilik faaliyetlerinin ilk kurbanları olacak. Şirket, kesilen ağaçların beş katı kadar ağaçlandırma yapacağını iddia ediyor. Ancak, daha önce de gördük ki bu sözler genelde ya tutulmuyor ya da yerine getirilse bile doğanın dengesi geri gelmiyor.

OKSİJENİ NASIL GERİ VERECEKSİNİZ?

Projenin 17 yıl boyunca yeraltında yürütüleceği ve ardından açık ocak işletmeciliğine dönüleceği belirtiliyor. Bu süreçte yılda tam 63 bin ton maden atığı üretilecek ve bu atıklar bölge içinde depolanacak. Yani sadece ormanlarımız değil, topraklarımız da zehirlenme riskiyle karşı karşıya. Bu projeye "ÇED olumlu" raporu verenlere soruyorum: 4 bin ağacı kesip yerine beton döktüğünüzde, 63 bin ton atıkla toprağı zehirlediğinizde, o ağaçların gölgesinde soluduğumuz oksijeni nasıl geri getireceksiniz?"

Kaynak: Haber Merkezi