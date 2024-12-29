Maden Sahasına Karşı Toplanan Köylüler Barikatı Aştı

Ordu'nun Korgan Tatarcık Mahallesi Maden Dağı bölgesinde sondaj çalışması başlatılmasına bölge halkı tepki gösterdi. Tatarcık mahallesinde toplanan Korganlılar, burada yapılan konuşmaların ardından ellerinde Türk bayrağı ve “Toprağımız maden değildir”, “Zulüm varsa direnişte var”, “Doğa katliamına hayır”, Susma susuz kalma”, Madenci yalanına dur de”, “Halkın rızası olmayan işten hayır gelmez”, dövizleriyle maden sahasına doğru hareket etti.

KÖYLÜLERİN KARARLI DURUŞU BARİKATI KALDIRTTI

Yol üzerine barikat kuran Jandarma yürüyüşe izin vermedi. Ordu Çevre Derneği Başkanı Gazi Gönül, yapılan maden sondaj çalışmalarının yasal olmadığını bu durumu protesto etmek için Korganlı vatandaşlarla birlikte demokratik haklarını kullandıklarını söyledi. Yaşanan kısa süreli gerilim sonrası Jandarma, yolu mahalleliye açtı. Mahalleli ile konuşan Jandarma, şirketin izin belgesi olmadığına dair ise tutanak tuttu.

“ALIN TERİMİZLE BÜYÜTTÜĞÜMÜZ ORMANLARIMIZ KORUYORUZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Korgan Aybastı Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu Sözcüsü Bedir Silme, şunları söyledi:

"Tatarcık halkı Yeşilyurt, Soğukpınar, Durali, Akcakese, Yenipınar, Karakoyunlu ve birçok mahalleden insanlar buraya geldi. Bugün burada yıllardır alın terimizle, emeğimizle büyüttüğümüz ormanlarımızı korumak kollamak adına buradayız. Ekerken, biçerken olmayanlar, şimdi sofraya oturup Tatarcık halkının, Yeşilyurt ve Soğukpınar halkının alın teriyle pişirip yetiştirdiği sofrada 'biz bunları yiyeceğiz' diyenlere 'dur' diyebilmek adına Ordu Çevre Derneği, Fatsa Derelerin Kardeşliği Platformu, Aybastı Korgan Kabataş Platformu üyeleri ve Fatsa Koruma Deneği üyeleri burada."

“ULUSLARARASI ŞİRKETLER BU TOPRAKLARI BİZİM ELİMİZDEN ALIYORLAR”

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül de şunları söyledi:

"Devlet, Enerji Bakanlığı her yıl ülkenin her yerinde topraklarındaki madenlere ilişkin ihale açar. Şirketler de bu ihalelere katılır ve satın alırlar. Bunun adı bu toprakları satmak ve satın almaktır. Uluslararası şirketler, bu ülkedeki şirketlerle anlaşma yaparak bu toprakları bizim elimizden alıyorlar. Bizi sömürü ülkesi olarak görüyorlar. Burada yasal olarak olması gerekenler de yapılmıyor. Perşembe Yaylası'nda bunu yaşadık. Bu ihaleleri alan şirket, sondaj çalışmasını yapmaya geldiğinde ruhsatında hangi kurumlardan izin aldığı yazar. Bunların ellerinde bu izinlerin hiçbiri yok. Bunlar da yetmiyor ÇED izni olmadan burada sondaj yapılamayacağına dair mahkeme kararı var. Ancak bunlarda ÇED izni de yok. Doğayı korumak, kollamak yurttaşın görevidir. Biz Anayasayı koruyarak bu ödevi yapmak için burada geldik."

Kaynak: ANKA