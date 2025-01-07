Tülay Hatimoğulları'ndan Siyasi Partilere Çağrı: Türkiye Barışın Trenini Kaçırmamalı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hatimoğulları, İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetinin siyasi partilerle temaslarının sürdüğünü belirtti. Hatimoğulları, "Türkiye barışın trenini kaçırmamalı diyerek siyasilere çağrıda bulundu.

'GÖREVE HAZIRIZ'

Hatimoğulları'nın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"DEM Parti olarak Öcalan'ın İmralı kapılarını biraz da olsa aralayarak bütün dünyaya duyurmuş olduğu tarihi mesajın arkasındayız. Barış tesis edilmesi için üzerimize düşen bütün görev ve sorumlulukları bu sürecin bir öznesi olarak yürütmeye hazırız. Gönderdiği mesaj sadece siyasilere değil, bütün toplumsal kesimlere aynı zamanda. Sayın Öcalan görüşmede, barışın aciliyetine vurgu yaptı ve aynı zamanda uyarılar yaptı. Bu uyarıların en önemlisi uluslararası hukukun bittiği, Ortadoğu insanlığın sıfır noktası haline gelen Gazze'ye dönüktür.

'SAVAŞI KÖRÜKLEYECEK HAREKETLERE GİRİLMEMELİ'

Biz Gazze'de çekilen acıları çok iyi hisseden ve açık tavır koyan partiyiz. Küresel sistemin savaş ve yıkım politikaları her yeri Gazze'ye çevirmek istemekte. Bugün Ortadoğu'da her yer Gazze'ye dönme tehlikesiyle karşı karşıya. Geçtiğimiz gün Diyarbakır'da bu minvalde yaptığım açıklama bazı kaynaklarca çarpıtılmıştır. Belli ki barış istemeyen bazı kaynakların bu tarz dezenformasyonları devam edecek. Bu kaynaklara diyoruz ki; Savaşı körükleyecek barış karşıtı hareketlere girilmemeli.

'KARDEŞLİK DÖNEMİ'

Bizlerin bütün çabası demokratik bir zeminde onurlu bir barış için. Süreç nasıl işlerse işlesin bizler onurlu bir barışı savunmaya devam edeceğiz. Ve yine Öcalan'ın sözlerine döneceğim. Yıllar öncesinde şöyle demişti; 'Türkiye tüm bu tehlikeleri atlatmak ve kuşatmayı bertaraf etmek için Kürtlerle stratejik ittifakı, demokratif birliği esas almalı' demişti. Çok önemli bir vurgu. Süreç Öcalan'ın bu sözlerini haklı çıkarmıştır. Demokratik zemindeki bu ittifak Ortadoğu'ya büyük katkı sunar. Türkiye ve bölge barışı için demokrasi ve kardeşlik dönemidir.

'TÜRKİYE BARIŞIN TRENİNİ KAÇIRMAMALI'

Kürt sorununun demokratik temelde çözülmesi savaş siyasetini bitirir, milliyetçi çatışmaları önler ve en önemlisi ölümleri bitirir. Hepimizin en büyük arzusu barışın olması, kanın durması ve ölümlerin bitmesi değil midir zaten. Türkiye barışın trenini kaçırmamalı. Bu yüzden çağrımız, bütün siyasi partilere gelin trenin yol almasını sağlayalım."

Kaynak: Haber Merkezi