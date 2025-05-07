Can Atalay'dan Duygusal Sırrı Süreyya Önder Mesajı: 'Arkasından Yollayacağımız En Büyük Armağan Barış Olacaktır'

Silivri'de tutuklu bulunan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'dan, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için bir uğurlama mesajı geldi. Atalay mesajında, "Onun arkasından yollayacağımız en büyük armağan “barış içinde yaşayan bir ülke” olacaktır” ifadelerini kullandı.

Can Atalay'dan Duygusal Sırrı Süreyya Önder Mesajı: 'Arkasından Yollayacağımız En Büyük Armağan Barış Olacaktır'

Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda uğurlama mesajı gelirken, bir veda mesajı da Silivri’de tutuklu bulunan Can Atalay’dan geldi.

Can Atalay’ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, “Ardından BARIŞ haberini yollamak borcumuz olsun!” başlığı atılırken, mesajda, “Sırrı Süreyya için son uğurlama çok mühimdir. Nihat Sargın uğurlamasına “hayattayken etmediğiniz teşekkürü, son yolculuğuna uğurlarken edebilirsiniz” diye çağırıyor. Volkan Konak için “şerefle girdi hayatımıza, şerefle yaşadı, şerefiyle tamamladı zamanını. Şerefiyle de haşrolunacaktır inşallah.” Yazdığı herbir içten satırı onun arkasından, onun için de söylemiş olalım. Nasıl olsa onun kadar içten ve etkili anlatamayız” ifadelerine yer verildi.

Atalay, mesajının sonunda Sırrı Süreyya Önder’in Volkan Konak’ın ardından yazdığı uğurlama yazısında, ‘saf tutmanın önemli olduğunu’ söylediğine işaret ederken, “Vasiyeti yerine getirildi. Silivri’de -kendi usulümce- saf tutuldu. Anısı bol olsun. Yıllarını verdiği, her türlü sıkıntıya katlandığı ‘barış’a ülkemiz tez zamanda kavuşsun. Onun arkasından yollayacağımız en büyük armağan “barış içinde yaşayan bir ülke” olacaktır” diye yazdı.

Atalay mesajını şöyle bitirdi: Güle güle Sırrı abi… Seni unutmayacağız.

Bülent Arınç'tan CHP'li Gülizar Biçer Karaca’ya 'Can Atalay' Tebriği: Sayın Başkan Siz Doğru Olanı Yaptınız, BravoBülent Arınç'tan CHP'li Gülizar Biçer Karaca’ya 'Can Atalay' Tebriği: Sayın Başkan Siz Doğru Olanı Yaptınız, BravoSiyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Özel'e Saldırı Sonrası Dikkat Çeken Açıklama: 'İnşallah Ders Almıştır'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Özel'e Saldırı Sonrası Dikkat Çeken Açıklama: 'İnşallah Ders Almıştır'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sırrı Süreyya Önder Can Atalay
Bakanlıktan LGBTİ+’ları Hedef Alan Talimat: Toplumsal Cinsiyet Kavramlarına Yasak! Toplumsal Cinsiyet Kavramlarına Yasak!
Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
TBMM'de Anma Töreni... Bahçeli 99 Gün Sonra Sırrı Süreyya İçin Meclis'te Bahçeli 99 Gün Sonra Sırrı Süreyya İçin Meclis'te
ÇOK OKUNANLAR
Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak? Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak?
Sarı Altın Hasadı Başladı, Kilosu 4 Bin Liraya Satılıyor! Bir Anlık Hata Tüm Hasadı Yok Ediyor Sarı Altın Hasadı Başladı, Kilosu 4 Bin Liraya Satılıyor! Bir Anlık Hata Tüm Hasadı Yok Ediyor
İslam Memiş: Yeni Rekora Hazır Olun İslam Memiş: Yeni Rekora Hazır Olun
Deprem Boğaz'ın İncisi Köşkü Harcadı! 950 Milyon Liralık Satış İptal Oldu Deprem Boğaz'ın İncisi Köşkü Harcadı! 950 Milyon Liralık Satış İptal Oldu
SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 3 Kamu Bankasından Mayıs Jesti! Promosyon Rakamlarına Dev Güncelleme SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 3 Kamu Bankasından Mayıs Jesti! Promosyon Rakamlarına Dev Güncelleme