Can Atalay'dan Duygusal Sırrı Süreyya Önder Mesajı: 'Arkasından Yollayacağımız En Büyük Armağan Barış Olacaktır'

Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda uğurlama mesajı gelirken, bir veda mesajı da Silivri’de tutuklu bulunan Can Atalay’dan geldi.

Can Atalay’ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, “Ardından BARIŞ haberini yollamak borcumuz olsun!” başlığı atılırken, mesajda, “Sırrı Süreyya için son uğurlama çok mühimdir. Nihat Sargın uğurlamasına “hayattayken etmediğiniz teşekkürü, son yolculuğuna uğurlarken edebilirsiniz” diye çağırıyor. Volkan Konak için “şerefle girdi hayatımıza, şerefle yaşadı, şerefiyle tamamladı zamanını. Şerefiyle de haşrolunacaktır inşallah.” Yazdığı herbir içten satırı onun arkasından, onun için de söylemiş olalım. Nasıl olsa onun kadar içten ve etkili anlatamayız” ifadelerine yer verildi.

Atalay, mesajının sonunda Sırrı Süreyya Önder’in Volkan Konak’ın ardından yazdığı uğurlama yazısında, ‘saf tutmanın önemli olduğunu’ söylediğine işaret ederken, “Vasiyeti yerine getirildi. Silivri’de -kendi usulümce- saf tutuldu. Anısı bol olsun. Yıllarını verdiği, her türlü sıkıntıya katlandığı ‘barış’a ülkemiz tez zamanda kavuşsun. Onun arkasından yollayacağımız en büyük armağan “barış içinde yaşayan bir ülke” olacaktır” diye yazdı.

Atalay mesajını şöyle bitirdi: Güle güle Sırrı abi… Seni unutmayacağız.

Kaynak: Haber Merkezi