Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Özel'e Saldırı Sonrası Dikkat Çeken Açıklama: 'İnşallah Ders Almıştır'

CHP lideri Özgür Özel'in Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenin ardından saldırıya uğramasının yankıları sürerken, konu AKP MYK'sında da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Siyaseti şiddet zeminine çekmek isteyenler inşallah bu yaşananlardan ders çıkarır. Siyaseti şiddet zeminine çekmemek gerekiyor” dediği öne sürüldü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Özel'e Saldırı Sonrası Dikkat Çeken Açıklama: 'İnşallah Ders Almıştır'

Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen törenin çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saldırıya uğramasının yankıları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Özel'e Saldırı Sonrası Dikkat Çeken Açıklama: 'İnşallah Ders Almıştır' - Resim : 1

Daha önce 2 çocuğunu katleden ve 16 yıl cezaevinde kalmasının ardından tahliye olan Selçuk Tengioğlu tarafından düzenlenen saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere pek çok siyasiden Özel’e geçmiş olsun mesajı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Özel'e Saldırı Sonrası Dikkat Çeken Açıklama: 'İnşallah Ders Almıştır' - Resim : 2

SALDIRIYI KINADI

Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın haberine göre, AKP’nin MYK toplantısında Özel’e düzenlenen saldırının da masaya yatırıldığı bildirildi. Gelen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz konusu saldırıyı kınadığı ve böyle olayları tasvip etmediğini söylediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu, şahsa yönelik yapılmış bir saldırı değil, bütün siyasete yönelik yapılmış bir saldırı. Hoş bir durum değil, kabul edilemez. Siyaseti şiddet zeminine çekmek isteyenler inşallah bu yaşananlardan ders çıkarır. Siyaseti şiddet zeminine çekmemek gerekiyor” dediği iddia edildi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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