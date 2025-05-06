Özgür Özel'den Uğradığı Saldırı İçin Flaş Açıklama: ‘Pazar Günü Mesajı Aldık’

Özel, CHP Ankara İl Başkanlığınca, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 53. yılı dolayısıyla mezarları başında düzenlenen anma programına katıldı.

Gezmiş ve arkadaşlarının mezarlarının başında saygı duruşunda bulunan Özel, kabirlere kırmızı karanfil bıraktı. Özgür Özel, Gezmiş ve arkadaşlarına karşı adil bir yargılama yapılmadığını, mahkeme önünde hiçbir suç işlemediklerinin ispatlandığını ve onların bir idealin üç neferi, üç fidanı olduklarının herkesçe kabul edildiğini belirtti.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına el kaldıranların torunlarının bugün utanç içinde olduğunu dile getiren Özel, "O günkü o kararı taşıyabilen kimse kalmadı ama bugün burada Deniz Gezmiş'in arkadaşları var, ailesi var, dostları var. Onlar idam edildiğinde buradaki topluluğun herhalde yüzde 80'i, yüzde 85'i hayatta yoktu ama aynı acıyı bugün yüreklerinde hissediyorlar aynı mücadele azmini yüreklerinde hissediyorlar" şeklinde konuştu.

'MESAJI ALDIK, HAYIR DİYORUZ'

Geçtiğimiz Pazar günü TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin Atatürk Kültür Merkezi çıkışında uğradığı saldırı hakkında açıklamalarda bulunan Özel, kritik bir mesaj verdi.

Kendilerine, 'Susun, mücadele etmeyin, sinin, kenara çekilin' gibi mesajlar verildiğini belirten Özel, "O mesajı aldık biz pazar günü ve hayır diyoruz. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. 'Sokaklardan çekilin.' diyorlar, sokaklarda olacağız. 'Meydanlardan çekilin' diyorlar, meydanlarda olacağız. Buradan geçen o mesajı aldık. Kabul etmiyoruz, mücadele ediyoruz. O mesajı yollayanlara meydan okuyorum, hodri meydan! Deniz Gezmiş'in kararlılığıyla" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi