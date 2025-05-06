Felaketin Kucağına Tahliye! Köylüler Ayağa Kalktı... 'Eski Yer Daha Sağlam'

Sivas’ın Koyulhisar ilçesindeki Kayaören köyünün heyelan ve sel riski nedeniyle taşınmasına karar verildi. Ancak köyün taşınması için seçilen arazinin de daha önce selin meydana geldiği bir bölgede olması ve heyelan riski taşıması nedeniyle köylüler duruma isyan etti. Köylüler köyün ya mevcut yerinde kalmasını ya da daha uygun bir yere taşınmasını talep etti.

54 haneli Kayaören köyü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından heyelan riski taşıyan yerleşim yeri olarak değerlendirildi. Köyün taşınmasına karar verilirken, taşınmasının planlandığı bölge de sel ve heyelan bölgesi olması nedeniyle karar tepki çekti.

Köyün taşınmasının planlandığı yer köylüler arasında ayrılığa neden oldu. Köylülerin bir kısmı seçilen bölgede daha önce sel yaşandığını ve heyelan riski taşıdığını belirterek yer değişikliği yapılması veya köyün eski yerinde kalmasını talep etti. Yeni yerleşim alanı için seçilen bölgede tarlaları bulunanlar ise kendilerinden onay alınmadığını ve tarım yaptıkları arazinin ellerinden alındığını belirterek kararın değiştirilmesini talep etti. CİMER'e taşınan köyün yer sorunu çözümsüzlüğe girdi.

'KÖYÜMÜZÜN DAHA İYİ BİR YERE TAŞINMASINI İSTİYORUZ'

Konuya ilişkim konuşan köylülerden biri, “Bu arazinin zemin etüdü yapılmadı. Ruhsatlı olmadığı halde makineler buraya girdi. Ayrıca burası köylünün tarım arazisi. Sel felaketi ve toprak kayması riski de var. Biz köyümüzün daha iyi bir yere taşınmasını istiyoruz. Burası yaklaşık 60 dönümlük bir arazi. Buranın 22 dönümü istimlak olmuş. Köyün daha iyi bir yere taşınmasını istiyoruz. Biz CİMER'e de dilekçemizi yazdık. Şu an çalışma durduruldu. Biz gerekirse köyümüzün mevcut yerinde kalmasını istiyoruz. Eski köyümüzün yeri daha sağlam. Yol sorunu var sadece, o çözülürse daha iyi olur” ifadelerini kullandı.

'TARLAMI GERİ İSTİYORUM'

Eyekkıran mevkisinde kardeşleri ile ortak tarlasının olduğunu söyleyen bir köylü ise, alanın kendilerine sorulmadan istimlak edilip yeni yerleşim yeri ilan edildiğini belirterek, “Bu arazi 1945 yılından bu zamana kadar ekiliyor. Benim arazimi bana sormadan istimlak etmenin bir anlamı var mı? Ben ne yapayım? Yazık günah değil mi? Benim burada 26-27 tane nüfusum var. Hiç izin alınmadı. Bana 93 bin lira vermiş. Bunu 5 kardeşe paylaştırsam 18 bin lira ediyor. Bana günah değil mi? Buraya nasıl ruhsat veriliyor ve bina yapılıyor? Ben buraya emek vermişim. Burada zemin yok, burası aşağı doğru uçar gelir. Burayı ekeyim, ektireyim de biraz faydam olsun. Tarlamı geri istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA