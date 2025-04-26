Bülent Arınç'tan CHP'li Gülizar Biçer Karaca’ya 'Can Atalay' Tebriği: Sayın Başkan Siz Doğru Olanı Yaptınız, Bravo

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yaşadığı ağır kalp rahatsızlığı sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınmasının ardından TBMM’de oturumlara iki gün ara verilme kararı alınırken, oturum kapanmadan önce TBMM Başkanvekili CHP’li Gülizar Biçer Karaca, Silivri’de AYM kararına rağmen tutuklu bulunan seçilmiş Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında AYM’nin kararını okutmuştu.

‘VEKİLLİĞİN DÜŞÜRÜLMESİ YOK HÜKMÜNDE’

AYM’nin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna yönelik kararın TBMM’de okutulması kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirmişti.

AKP’DEN BÜYÜK TEPKİ

Bu gelişme AKP cephesinden büyük tepki toplarken, gün içinde açıklama yapan AKP cephesi kararın okutulmasını ‘korsan metin’ olarak tarif ederken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da okunan kararı ‘Yok hükmünde’ olarak nitelendirerek gereğini yapacaklarını ifade etmişti.

BÜLENT ARINÇ ‘DOĞRUDUR’ DEMİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından AKP cephesinden dikkat çeken bir çıkış gelmişti. AKP kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, tv100 kanalında yaptığı açıklamalarla CHP’li Biçer Karaca’nın kararı okutmasını doğru olarak nitelendirmişti.

Kararın okunmasının ardından işin bittiğini, bundan sonra gereğinin yapılmasının gerektiğini ifade eden Arınç, “Ben TBMM Başkanlığı yaptım, Anayasa ve içtüzüğü ezbere bilirim. Bekir Bozdağ'ın yaptığı ne kadar doğruysa, Gülizar Biçer Karaca'nın yaptığı da o kadar doğrudur. Bu işi uzatmayın artık. Bu iş 23 Nisan'da bitmeli” ifadelerini kullanmıştı.

‘ARINÇ, BİÇER KARACA’YI TEBRİK ETTİ’

Nefes gazetesinde ‘Duvarların Dili Olsa’ isimli köşede bu gelişmeye dair yeni bir iddia daha orta atıldı. İddiaya göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 1. Meclis binasında düzenlenen tören sırasında Bülent Arınç, Gülizar Biçer Karaca ile ayaküstü sohbet etti. Arınç’ın, bu kısa sohbet esnasından Biçer’i “Sayın başkan siz doğru olanı yaptınız, bravo” sözleriyle tebrik ettiği belirtildi.

105 YILLIK MECLİS TARİHİNDE BİR İLİK

Öte yandan, AYM’nin Can Atalay kararının TBMM’de okutulmasının ardından TBMM’de ‘tutanak’ tartışması patlak vermişti. AYM’nin kararının okutulması ve peşinden yaşanan tartışmalar ilk olarak TBMM tutanaklarına yansırken, daha sonra tutanaktaki ilgili kısım kaldırılmıştı.

Muhalefetin itirazlarının ardından 6 saat sonra ilgili kısım yeniden tutanaklara eklenirken, tutanağa eklenen dipnot, 105 yıllık TBMM tarihinde ilk kez yaşanmış oldu.

Kaynak: Nefes