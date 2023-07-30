Büyükerşen'den "AKP ve MHP'yi destekleyelim" diyen İYİ Parti'liye yanıt: "Güldük geçtik, bunları ancak varlıklı ve acemi bir politikacılar söyleyebilir"

Siyasetin ana gündem maddelerinden birisi, Mart ayında gerçekleşecek seçimler için partilerin nasıl davranacağı… Millet İttifakı’nı oluşturan partilerden arka arkaya seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerine yönelik açıklamalar geliyor.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun, “Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yaşlandı. Yeni dönemde Eskişehir'e ne verebilir? Seçimde CHP'den sadece köstek gördük. Her alanda nobran tavırla karşılaştık. CHP-İYİ Parti işbirliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. O yüzden, bence Eskişehir'de partimiz, AKP-MHP adayına desteklerse sonuç tartışmasız galibiyet olur ve Eskişehir için de hayırlısı budur” şeklindeki açıklamaları, “İYİ Parti yerel seçimler için Cumhur İttifakı’nı mı düşünüyor” sorusunu gündeme getirdi.

BÜYÜKERŞEN: GÜLDÜM GEÇTİM

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Yılmaz Büyükerşen, Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Büyükerşen, İYİ Parti’li Hatipoğlu’nun sözlerine ilişkin “Zengin çocuk siyasette nasıl konuşursa o öyle konuşmuş. Ne diyeceksiniz? Sadece güldüm geçtim” yorumunda bulundu.

“Aslında bu açıklamaya İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener'in de kızdığını tahmin ediyorum” diyen CHP’li Büyükerşen, “Hatipoğlu, çok varlıklı birisi. Milletvekili olunca kendi kafasına göre İYİ Partiyi idare edeceğini, İYİ Partinin onun dediği gibi hareket edeceğini zannediyor. İYİ Partide kendisini çok büyük söz sahibi zannediyor. İşte cevabım bu. Başka ne diyeyim? Hakikaten biz güldük geçtik. Çünkü, bu sözler ancak varlıklı ve acemi bir politikacının söyleyebileceği sözlerdir” ifadelerini kullandı.

“GENEL MERKEZ BAŞTA MERAL HANIM OLMAK ÜZERE ONLARIN DA CANI SIKILMIŞTIR”

“Sözlerinde gerçek payı olan bir şey yok mu?” sorusuna ise “Hiçbir şey yok. Ne var gerçek payı? Sadece biz değil, Eskişehirliler güldü hep. Okuyanlar güldü” yanıtını veren Yılmazerşen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Partisinin yönetiminden gayrı böyle laf edilebilir mi? Sorumsuzca. Azıcık siyasette hafızası, mantığı olan, aklı olan böyle söz etmez. Hele ki yeni seçilmiş bir milletvekili isen. Hadisenin politikasını etkileyecek birtakım sözler. Yemin ediyorum ve tahmin ediyorum ki Genel Merkez başta Meral Hanım olmak üzere onların canı da sıkılmıştır. Eskişehir'i de, Eskişehir de ki siyaseti de bilirler. Beni de bilirler. Eskişehir de ki Belediye Başkanını, CHP'lileri de Meral Hanım da bilir.”

ADAY OLACAK MI?

“Şimdi ben belediye başkanlığı için ısrarcı da değilim” diyen Büyükerşen şunları kaydetti:

“Belediye Başkanı Kazım Kurt'un gazetede ‘Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan çekilsin' açıklamasını görünce, ‘Olur mu' dedim ‘Kaybettiysek seçimi hep beraber kaybettik. Haa Eskişehir'e bakarsan, AKP daha doğrusu Cumhurbaşkanı ve ekibi yüzde 44, biz CHP yüzde 54 oy aldık. Yani arada 10 puan fark var. Baktığınız zaman Milletvekili sayımızı 2'den 3'e çıkardık. Bir milletvekili daha çıkarabilirdik ancak yüklenmedik ve şimdi konuşan arkadaş Nebi Hatipoğlu da İYİ Parti'den seçildi. Eskişehir’de durum sağlam.

Benim de okunacak kıyamet kadar kitabım var. Uluslararası Kongrelere çağırılıyorum. Konuşmak, dinlemek ihtiyacım var. Neler olup bitiyor. Dünyaya biraz başka gözle bakmam lazım. İktisat ve maliyeciyim. Zaten kafamı Türkiye'nin ekonomik durumuyla devamlı meşgul ediyorum. Doktora tezlerim iç devlet borçlarının enflasyonist etkileri, Konulan vergilerin firmalar ve fertler üzerinde yaptığı etkiler, Osmanlı döneminde Sırbistan'dan elde edilen devlet gelirleridir. Benim doktora tezim Merkez Bankası, Maliye müfettiş yardımcılığı sınavlarına girecek olanlar için tavsiye edilen kitaplardı. Ayrıca ekonomik dengelerle ilgili kitaplarım var.

Aslında söyleyecek çok şey var. Geçmişte ne idik, ne olduk, nereye gidiyoruz? Bunlara kafa yorarak benden yararlanabilecek insanlara fikirlerimi anlatacağım.”