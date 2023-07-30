İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan yerel seçim açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçime kendi adaylarıyla girmek istediklerini söyledi. Zorlu, “Elbette seçim işbirliği siyasetin bir gerçeği. Ancak İYİ Parti’nin esas hedefi, kendi kadrolarını ve politikalarını milletimizle buluşturmak” dedi.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan yerel seçim açıklaması

Seçimlerin ardından “iç muhasebe” ve “değerlendirme” süreci devam eden İyi Parti’de yerel seçimlere ilişkin çalışmalar da hız kazandı. Genel başkan Meral Akşener Büyük Taarruz’un 101. yıldönümü olan 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da bölge toplantılarına başlatmaya hazırlanıyor.

Cumhuriyet’e konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Teşkilatlarımızın görüş ve önerileri ve yetkili kurullarımızın ortak kanaatleri yol haritamızdaki en önemli belirleyici olacak” dedi.

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81 ilde ve ilçelerde kendi adaylarını çıkarma arzusunda olduklarını belirten Zorlu, “Seçim işbirliği hususunda ne bir çalışmamız ne de böyle bir gündemimiz bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Zorlu şöyle konuştu: “Bu aşamada İYİ Parti şununla ya da bununla ittifak yapacak şeklinde yorumlar partimizin dışında olup bizi kesinlikle bağlamamaktadır.”

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