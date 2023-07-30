İmamoğlu: Cemevlerine hizmet etmek boynumuzun borcu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Muharrem orucunun 11’nci gününde, Firuzköy Cemevi’nde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu, burada yapığı konuşmsında, "Milletimizin temel taşlarından olan bu derin, bu güzel inancın bir arada olduğu cemevlerimize katılmak, oradaki ibadetlerinize eşlik etmek, iyi, kötü anlarımızda bir arada olmak beni de mutlu ediyor. Cemevlerimiz, ibadethanedir. Cemevlerimiz, bu milletin yüzyıllar boyu ibadet ettiği ibadethanemizdir. Dolayısıyla cemevlerimize hizmet etmek de bir kamu yöneticisi olarak bizim sizlere olan borcumuzdur. Bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Cemevlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek, onların ihtiyaçlarını görmek asla bir lütuf değil, asla siyasi bir konu değil; kamunun vatandaşın olan borcudur. Bu bakımdan bunu temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.