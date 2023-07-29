Akbelen Ormanı'na gelen halkı fişliyorlardı; Mahmut Tanal jandarmayı kovaladı

Limak Holding'in ağaç katliamı yaptığı Akbelen Ormanı'ndan yurttaşların direniş mücadelesi sürüyor.

Ormandaki ağaçları korumaya çalışan yurttaşlara siyasi partilerin milletvekilleri de destek veriyor. O isimlerden birisi de CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal. Destek için bölgede bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, jandarmanın bölgeye gelen vatandaşların kimlik bilgilerini almasına “Burada fişleme yapamazsınız” diye tepki gösterdi.

Jandarma astsubayının, “İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?” demesi üzerine Tanal, “Fişleme yapamazsınız bana kararı gösterin” diyerek jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalışsa da başarılı olamadı.

Kağıdı vermeyen jandarma personelinin koşarak kaçması üzerine Tanal, jandarmanın peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. O anlar Artı TV'nin kameralara yansıdı.