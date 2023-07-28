İYİ Parti, direksiyon kırdı: AKP ve MHP'ye destek çağrısı

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, partisinin CHP ile hareket etmesinin zarar verdiğini savunarak yerel seçimlerde AKP ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini söyledi.

"SADECE BENİM GÖRÜŞÜM DEĞİL"

T24'ten Eray Görgülü'ye konuşan Hatipoğlu, diğer İYİ Partili milletvekillerinin de kendisi ile aynı fikirde olduğunu ileri sürdü.

Hatipoğlu, "Yaklaşan yerel seçimlerde partimizin CHP ile ortak hareket etmesine şahsi görüşüm olarak karşıyım. Bu sadece benim değil partimizin milletvekillerinin genel görüşü” dedi.

"AKP VE MHP DESTEKLENMELİ"

Hatipoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, partililerle yaptığı değerlendirmenin ardından alınacak karara uyacaklarını vurgularken, yerel seçimlerde AKP ve MHP’nin desteklenmesi gerektiğini savundu.

Hatipoğlu, CHP'yi suçlayarak “Nobran tavırla karşılaştık her yerde, her alanda. Bize Eskişehir’de hiçbir destek vermediler ki biz onlara çok verdik. CHP-İYİ Parti iş birliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu bizim adımıza işlevsiz ortaklığa son verme zamanı geldi” diye konuştu.

Eskişehir’de CHP ve AKP’nin yaklaşık 200’er bin oyu bulunduğunu kaydeden Hatipoğlu, “Belirleyici parti ise 90 bin ile İYİ Parti. Bu Türkiye’nin birçok bölgesinde de böyle. İYİ Parti hep kazananı belirleyecek durumda. Ben diyorum ki, CHP ile işbirliği tartışmaya açılabilir ve sağ partilerin oluşturduğu blok desteklenebilir. Bence, Eskişehir de mesela AKP-MHP desteklenebilir. Sonuç tartışmasız galibiyet olacaktır ve Eskişehir için de hayırlısı budur” dedi.

Hatipoğlu, ittifak yapılmaması halinde ise İyi Parti’nin her yerde kendi adaylarını göstermesi gerektiğini söyledi.