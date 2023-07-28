İmamoğlu'ndan 'asla geri durmam' mesajı: 'Geçişler, değişimler zorlu olur'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı aracılığıyla bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği kurban bağışından elde edilen konservelerin 90 bin aileye ulaştırılmak üzere Bakırköy’den dağıtıma çıkarılması programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP’de başlattığı değişim çağrısının ardından “İktidar İçin Değişim” internet sitesine gelen görüşleri değerlendiren İmamoğlu, “Devam ediyoruz. Çalışıyoruz. Yani büyük bir ekibimiz var. Çok özel, yeni, hem akademik dünyadan hem siyasete meraklı dünyadan konuşuyoruz. Ülkemizin geleceğini, partimizin geleceğini konuşuyoruz. Hep iyi şeyler konuşuyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı var. Bugün bahsettiğim ekonomik koşullar, ortamlar; çok akılcı politikaları ülkemizin ihtiyacı var. Siyasal anlamda çok güçlü ve farklı adımlara ihtiyacı var. Yoksa biz gençlerle siyaset konuşamayacak duruma geleceğiz” dedi.

“ÖYLE ARKAYA YASLANALIM, UZAKTAN İZLEYELİM MODUNDA BİR İNSAN OLAMAM"

Toplumun lider değişmesi mesajına ilişkin de İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Bunları izliyoruz. Takip ediyoruz tabii. Yani her sesi dinlemekle yükümlüyüz. Ben 16 milyonluk kentin bir belediye başkanıyım. Aynı zamanda Türkiye siyaseti yönünde büyük bir mücadele vermiş birisiyim. Bu mücadelenin en öncüsü olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir ferdiyim. Dolayısıyla bütün bu eksende öyle arkaya yaslanalım, uzaktan izleyelim modunda, formunda bir insan olamam. Süreci en üst seviyede ilgiyle, alakayla hani neredeyse saniye saniye takip edip, analiz edip çalışan, gerektiğinde de sesini çıkaracak olan, parti içi meseleleri partide, kamuya dönük olması gereken süreçleri de kamuya açık bir şekilde paylaşmaktan asla geri durmam.”

“PARTİ İÇİ MESELELERİ KONUŞMAYA DAHA VAR”

İmamoğlu, bu mesajı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na iletip iletmediğiyle ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı.

“Partide sizden başka birisi aday olursa destekler misiniz?” sorusuna da İmamoğlu, “Bu parti içi meseleleri konuşmaya daha var” karşılığını verdi.

“UKOME, HÜKÜMETİN İSTANBUL’U MAĞDUR ETME MERKEZİ”

İBB Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) dünkü toplantısında toplu ulaşıma zam konusunda anlaşma sağlanamamasına ilişkin de İmamoğlu, şunları söyledi:

“UKOME uzun süredir İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi değil. UKOME, göreve geldiğimiz an itibarıyla hükümetin İstanbul’u zapt etme, kontrol etme, mağdur etme merkezi. Ankara, Konya, ne bileyim Trabzon, Bursa, yani Türkiye’de Allah aşkına şu gördüğünüz otobüs mazotla çalışıyor veya işte gördüğünüz metro elektrikle çalışıyor. Artı biz enflasyon ortamında çalıştırdığımız insanlara zam vermek zorundayız, veriyoruz. Onların aldığı zamları yansıtmak durumundayız.

Yani biz gökten zembille onlara yakıt sağlayamıyoruz. O bakımdan bugünün ekonomik koşullarının getirdiği oranların çok altında kalmamıza rağmen bizi daha da aşağıya çekmek, yani neredeyse hizmet veremez hâle gelecek duruma getirme konusunda çaba gösteren bir kurul. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi artık 14-15 milyar liraya varan yıllık ulaşım sübvansiyonuna erişti. Bu zammı yapmak zorundayız, çünkü kendilerinin seçimden bu yana akaryakıta ne kadar zam yaptığını sizler biliyorsunuz. Böylesi bir ortamda biz mecburuz zam yapmaya. Ticari bir alan değil ki bu. Sübvansiyonu biraz aşağı çekmek zorundayız, çünkü bütçemiz buna yetmez. Bu toplu ulaşımın hepsi için öyle."

“5-6 TANE USULSÜZ ÜYE AKTARARAK UKOME ÜZERİNDEN KARARLARI ENGELLEYEN SÜREÇLERİ YAŞIYORUZ”

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Bakın taksici, yüzde 100’e yakın fark istiyor. Yani böyle bir ortamdayız. Dolayısıyla kimse keyfinden zam yapmıyor. Zam yapılmasının sebebi, bu ülkeyi çok kötü bir ekonomi yönetimiyle 6-7 yıldır en az yöneten hükümetin sorumluluğundadır. Bugün tedbir almak zorunda kaldılar, kalıyorlar. Vergi yükleri, diğer hususlardaki değişik ekonomi politikaları, doğru atılan adımlar da var. Liyakatli insanlar ekonomide olsun istiyoruz, görüyoruz da o tür adımları. Onlar daha da önemli ekonomik tedbirleri almak zorunda. Yani tabiri caizse kemer sıkmak zorunda, vergileri artırmak zorunda kalacaklar.

Bütün bunlar ister istemez bizim de bir kamu kurumu olarak, İstanbul’da hizmet eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımdan diğer hususlara kadar yansıtılmak zorunda. O bakımdan burada UKOME kıskacı altında İstanbul’un nitelikli ulaşım hizmeti engellenmek, hatta ‘Yapılmasın, buradan siyasi rant elde edelim’ anlayışı vardır. Oraya 5-6 tane usulsüz üye aktararak UKOME üzerinden kararları engelleyen süreçleri yaşıyoruz. Düşürün ya. Yani İstanbul’da taksi ihtiyacı vardır, yoktur. Gidin şurada bin tane, milyon tane vatandaşımıza soralım. Yüzde 99,9’u ‘Vardır’ diyecek ama UKOME’dekiler ‘Yoktur’ diyor."

“DEĞİŞİMLER ZORLU OLUR BAZEN”

İmamoğlu, 8 artı 1 taksilerin 4 artı 1’e geçmesi talebine ilişkin de “Geçişler, değişimler zorlu olur bazen ama 8 artı 1’i severler” dedi.

Kaynak: ANKA