Borç Batağındaki Vatandaş Tefecilerin Pençesine Düştü... Kiminin 30 Milyon Lira Borcu Var!

Enflasyonla beraber hayat pahalılığının da fahiş artmasıyla vatandaşın boğazı giderek sıkılıyor. Bir tarafta geçinemediği için yüksek faizli kredilerle borçlanmaya mecbur kalan bir kesim varken, kredi çekemeyen vatandaşların bazıları da yüzde 120 faizle borç veren tefecilerin pençesine düşüyor. Böylelikle tefeciler, vatandaşın emek karşılığında kazandığı parayla servetine servet katıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre; bankalara olan bireysel ve ticari kredi kartları ve kredilerden doğan borçlar toplamda 14 trilyon 954 milyar 352 milyon liraya ulaştı. Vatandaşın ve işletmelerin, bankaların takibine düşen borç tutarı ise toplam 264 milyar 616 milyon liraya yükseldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır

'ÖDEYEMEZLERSE DEVREYE MAFYA GİRİYOR'

Sözcü'den Deniz Bilici Göçmen'in haberine göre; tefecilerin ağına düşen birçok vatandaş olduğunu vurgulayan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Sade vatandaştan büyük iş adamına kadar herkes tefecilerin ağına düşüyor. Kiminin 3 bin lira, kiminin 30 milyon lira borcu var. Tahsilatta sorun çıkarsa devreye mafya giriyor” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da, duruma "Hazine’nin gelirleri yetmediği gibi, toplanan paralar da faize akıyor. Carry-trade yoluyla Türkiye’ye gelen paraya ödenen faiz ciddi yük oldu. Vatandaş da derin yoksulluğa hapsolup ödediği vergilerle işte bu tefecileri besliyor. Oysa ki trilyonlarca liralık kaynak üretime, yatırıma dönse, Türkiye bambaşka bir noktada olabilirdi" sözleriyle tepki gösterdi.

Kaynak: Sözcü