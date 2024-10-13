CHP'den Savunma Sanayii Fonu Tepkisi: 'Kelime Oyunuyla Vatandaşın Aklıyla Alay Ediyorlar'

İktidar son dönemde birçok alanda vergi artışına giderken, son olarak "savunma sanayiine katkı" adına birçok vergi düzenlemesini gündeme alması kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

İktidarın teklifinde, savunma sanayiinin finansmanını artırmak için kredi kartı kullanıcılarından bundan sonra belirli oranda savunma sanayi katkı payı, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar katkı payı, tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira olarak katılma payı alınacağı öngörülüyordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Savunma Sanayi Destekleme Fonuna Katılma Payı adı altında hazırlanan kanun teklifine tepki gösterdi.

Demir, açıklamasında “Kanun teklifinin, bir vergi kanunu teklifi olamadığı ama yeni kamu gelirleri elde etmeyi amaçlayan akla ve bilime aykırı bir teklif olduğunu" belirterek “Kelime oyunu ile vatandaş ile alay ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Demir, açıklamasında ilgili teklife ilişkin şu değerlendirmeleri bulundu:

-VERGİ DEĞİL! KATILMA PAYI!-

11.10.2024 tarihinde TBMM’ne AKP tarafından verilen kanun teklifi ile gündeme yeni vergi türü girdi. Adı Katılma Payı!

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek basına da manşet olan bir ifade kullandı: “Yeni yasama döneminde vergi oranlarına dönük bir paket olmayacak” dedi.

-KELİME OYUNU İLE VATANDAŞLA ALAY EDİYORLAR-

Kanun teklifi; bir vergi kanunu teklifi değil ama yeni kamu gelirleri elde etmeyi amaçlayan (yaklaşık 80 milyar TL) akla ve bilime aykırı bir teklif. Kelime oyunu ile vatandaş ile alay ediyorlar.

Bu kanun teklifi ile Savunma Sanayi Destekleme Fonuna Katılma Payı adı altında yeni tahsilatlar kondu.

-DÜZENLEME İLE YAPILACAKLAR-

Düzenleme ile yapılacaklar şunlar:

-Dünyada kredi limitinden vergi almayı amaçlayarak tarihe geçerek; 100 bin TL üzeri limiti olan kredi kartlarından yıllık 750 TL,

-Tapu işlemlerinde alıcıdan 750 TL, satıcıdan 750 TL,

-Sıfır araç satışlarında 3.000 TL, ikinci el araç satışlarında 1.500 TL,

-Noterlik işlemlerinden 75 TL,

-Vergi, gümrük, SGK beyannamelerinden damga vergisi tutarı kadar savunma sanayi katılma payı alınacak.

-5.000 TL üzerindeki kol saati ve cep saatleri artık ÖTV’ye tabi olacak,

-Askeri kullanım harici drone ve oyuncak drone olarak ifade edilen insansız hava araçları ÖTV’ne tabi olacak.

-Motor silindir hacmi 100 cm3 ile 6kw altında olan motorlar ÖTV’ye tabi olacak.

Bankacılık verilerine göre kredi kartı sayıları incelendiğinde sadece kredi kartlarında 46 milyar TL tahsilat bekleniyor.

-VERGİ ADALETİNİ HÜKÜMET YANLIŞ ANLAMIŞ-

Ülkemizdeki verginin yaklaşık %83’ü dolaylı vergiler ile ücret kesintilerinden ibaret. VERGİ ADALETİ’ni hükümet yanlış anlamış! Vergi ödemeyenlerden almak yerine hala vatandaştan almayı amaçlıyorlar. 2023 yılında Kurumlardan indirim ve istisna yoluyla 660 milyar TL vergi almayan hükümet alamadığı vergiyi vatandaşa ödetecek.

Savunma sanayi ülkemiz ve hepimiz için çok önemli ve güçlü olması gerekmektedir. Mevcut savunma sanayi destekleme fonunun gelirlerinin %80’i zaten vergi tahsilatlarından oluşmaktadır. Savunma sanayini güçlendirmek için yıllardır yoksullaştırılan halktan katılma payı almak Anayasaya da aykırıdır hakkaniyete de aykırıdır. Savunma sanayimiz daha çok güçlendirilmelidir ama hiç vergi ödemeyenlerden alınacak vergilerle yapılmalıdır.

-BU KANUN TEKLFİ İSRAFIN ÖNLEMEDİĞİNİN VE MALİ DİSİPLİNİN SAĞLANAMADIĞININ İTİRAFIDIR-

Aslında bu kanun teklifi AKP iktidarının; bütçeyi doğru yapamadığının, plan ve programlara uymadığının, kamuda tasarruf öngörüp iktidarda tasarruf yapamadığının, israfı önleyemediğinin ve mali disiplini sağlayamadığının itirafıdır.

Ülke olarak, ödediğimiz her kuruş verginin, harcın, KATILMA PAYININ! nerede kullanıldığını sorarsak ve şeffaf bir şekilde kamu gelirleri ve harcamalarının açıklanmasını istersek gelişmişlik ve demokrasi düzeyimiz o kadar yükselir.