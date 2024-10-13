Kredi Kartı Limiti Nasıl Düşürülür? Yeni Vergi Paketi Sonrası Herkes Bankalara Akın Etti!

Kredi kartı limitleri ile ilgili yapılan düzenlemeler, özellikle 100 bin TL ve üzeri limitlere sahip kullanıcılardan yıllık 750 TL'lik bir kesinti yapılması ve bu tutarın Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılması planlanıyor.

Bu gelişmelerin ardından, internette "kredi kartı limitimi 99 bin TL nasıl yapabilirim?" gibi aramalar da sıklıkla yapılmaya başlandı. Peki, kredi kartı limiti nasıl düşürülür?