Özgür Özel'den CHP'nin Adayıyla İlgili Flaş Çıkış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Özel burada yaptığı açıklamada, kamuoyunda sürekli CHP’nin adayının kim olacağının tartışıldığına dikkat çekerek, “Peki AKP’nin adayı kim?” diye sordu.

Özel ayrıca, CHP içindeki tartışmaların alevlendirilmeye çalışıldığına da dikkat çekerek konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Nifak tohumu saçan kötü niyetliler kim olursa olsun onları deşifre etmek, cezalandırmak, partili olmayan ama partili gibi davranan bir takım kişilerin bu partiye yaptığı kötülüğe izin vermemek de boynumuzun borcu."

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz Ekrem başkanımızla, Mansur başkanımızla övünç duyuyoruz. İkisinin ortak ifadesi şu; bizi erkenden aday tartışmasına çekmek kendi içlerindeki çatlakları önlemek istiyorlar Günü gelince bütün üyelerimizle oturur adayın kim olacağına karar verir, en doğru adayı belirleriz. Türkiye'yi içerisinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarırız.

"Peki AK Parti'nin adayı kim? Sayın Erdoğan seneye kasımda erken seçime varım demiyorsa ondan sonra bir daha erken seçim yapamayacak demektir. YSK'nın kararına göre bile ikinci dönemi ve bu dönemde 360 kişi oy vermeyecekse seçim öne alınamayacak ve aday olamayacak demektir. Erdoğan adaylıktan kaçıyorsa gelecek sene kasımda bizim belirlediğimiz adayımızın karşısına geçemiyorsa, 'ben hazırım, iddialıyım hadi bakalım Cumhuriyet Halk Partisi' diyemiyorsa ona aday lazım.

Erdoğan kimi aday yapacak, damadı mı yapacak. Süleyman Soylu ya da Ali Yerlikaya'yı mı yapacak? Onların arasındaki kirli çamaşırları ortaya dökmekten mi korkuyor? Bugüne kadar herkes konuşuyor, CHP'nin adayı kim diye. CHP'nin adayı aslan gibi bir Cumhuriyet Halk Partili. Peki AK Parti'nin adayı kim?

Moral motivasyon yüksek anketlerde birinci partiyiz. Yayınlanan 9 anketin 8'inde CHP 1'inci parti. Böyle bir partinin aday sorunu olmaz. Ama Türkiye'nin önemli büyükşehirlerini CHP'den alamamış hatta vermiş, CHP'nin aldığı seçimin mağlubuna aday bulmak zor olacak.

'PARTİ EVLATLARINI BİLİR'

CHP birbirine düşerse ben iktidarımı devam ettiririm diyenler partinin içine nifak sokmak için maddi manevi her imkanı seferber ediyorlar, fazlasını edecekler. İşte burada örgüt iradesine ihtiyaç var. Nifak tohumu saçan kötü niyetliler kim olursa olsun onları deşifre etmek, cezalandırmak, partili olmayan ama partili gibi davranan bir takım kişilerin bu partiye yaptığı kötülüğe izin vermemek de boynumuzun borcu. Adam bir önceki seçimde CHP'de yok, başka bir ittifakı desteklemiş şimdi gelmiş CHP'li olmuş Twitter'dan bize saldırıyor. Onların da alnını karışlamak hepimizin boynunun borcudur.

Şu kadarını bilsinler ki bu parti evlatlarını, kendi genetik kodlarını bilir. Bu parti dışarıdan bir takım eski sağcıların sosyal medya operasyonlarıyla, basın iletişim bilmem neleriyle veya bizden görünen bir takım kişileri televizyona çıkarıp orada partinin içini karıştıranları gündeme alanlarla bu partinin gerçek evlatlarını birbirinden ayırmayı bilir. Birileri istediği kadar saldırmaya çalışsın onların gerçek niyetini biliyoruz."