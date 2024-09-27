Bu İddia Ortalığı Kavuracak! İmamoğlu’ndan 'Beni Aday Yapın' Talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun süren 'ahmak davası' bu haftanın en çok konuşulan gündem maddesi... Bu davadan İmamoğlu'na siyasi yasak çıkıp çıkmayacağı merak edilirken CHP'nin bu ihtimale karşı alacağı önlem de en tartışmalı konulardan.

Tüm bunlar gündemdeyken İmamoğlu hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu kanadı ile CHP genel merkezi arasındaki bir diyaloğu anlattı.

Küçükkaya’nın iddiasına göre; Ekrem İmamoğlu "CHP beni cumhurbaşkanı adayı göstersin" talebinde bulundu. Küçükkaya, İmamoğlu’nun böyle bir isteği olduğunu ve bunu iki kaynaktan teyit ettiğini belirtti.