İş Yerlerine Denetim: Usulsüzlük Yapan İşletmelere Ceza Yağdı

Mersin'de iş yerlerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Usulsüzlük tespit edilen 8 iş yerine toplam 1 milyon 550 bin TL ceza uygulandı.

İş Yerlerine Denetim: Usulsüzlük Yapan İşletmelere Ceza Yağdı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, spa, sauna, hamam, masaj salonu ve umuma açık alkollü iş yerlerine yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

46 ekip ve 142 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, SGK ve Maliye ekipleri de görev aldı. Denetimde 22 iş merkezi incelenirken, 292 şahıs kontrol edildi. Tespit edilen yabancı uyruklu kayıtsız 3 işçi ilgili kuruma teslim edildi. Usulsüzlük tespit edilen 8 iş yerine toplam 1 milyon 550 bin TL idari para cezası uygulandı.

Mersin Emniyet Teşkilatının halkın güvenliğini sağlama ve yasaların uygulanmasını teşvik etme konusundaki kararlılığını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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