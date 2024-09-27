Sivas'ta Bir Apartmanda Yangın Çıktı

Sivas'ta apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta Bir Apartmanda Yangın Çıktı

Sivas'ta 10 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Diriliş Mahallesi 38. Sokak'ta 10 katlı apartmanın 5. katında M.Y'ye ait evde yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi ile mahsur kalan çok sayıda vatandaş, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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