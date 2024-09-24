İmamoğlu'ndan Sert Çıkış: 'Olmaması Gereken Bir Dava, Tam Bir Sefillik'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Kent Lokantası'nın açılışına katıldı. İmamoğlu, burada kendisine Ahmak Davası'na ilişkin gelen soruyu da yanıtladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de yeni kent lokantasının açılışına katıldı. İstanbul'un işçi ağırlıklı semtlerinden olan Sarıgazi'de kurulan kent lokantasının açılışı öncesi yüzlerce vatandaş bekleyişe geçti. İmamoğlu, açılışta vatandaşlara yemek servisinde bulunarak sohbet etti.

'TAM BİR SEFİLLİK'

Bir basın mensubunun, siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay hapis cezasını öngören 'Ahmak Davası'na ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, davayı 'sefillik' olarak niteleyerek şunları kaydetti:

"Son günlerde gelişen ve tartışılan ne yazık ki olmaması gereken bir davanın bir siyasi yasak hem de 2 yıl 7 yıl bir ceza davasına dönüşen haliyle tam bir sefillik. Bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor. Elbette bu konu siyasi bir konu. Genel Başkanımız ve parti yönetimi bu konunun tartışılmasını uygun gördü. Benim Emirgan’daki ofiste başka görüşmelerim vardı çıkarken de onları selamladım. Sürecin hukuki tahlilini ve analizini yapacaklar. Bu konu hakkında partimizin düşüncesini ama genel başkanımız ama parti yetkililer bu konuda sizleri bilgilendireceklerdir" ifadelerini kullandı.