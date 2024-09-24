Özel'den 'Ahmak' Davası Çıkışı! 'Ders Almadıysanız İkinci Demokrasi Tokadı Gelir'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'ye hareketinden önce İstanbul Havalimanı’nda açıklama yaptı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ABD'deki bir dizi toplantıya katılmak adına Türkiye'den ayrılıyoruz. Ziyaretlerimizin en başında BM toplantısına paralel olarak Sosyalist Enternasyonel'in partisini New York'ta yapacağız. Biz de dahil 77 ülke var. Orada bir konuşmam olacak. Son günlerde İsrail'in artırdığı saldırılar da gündemimizde olacak. Ayşenur Ezgi Eygi'nin katledilmesiyle ilgili de temaslarda bulunacağız.

Olmazsa olmaz gündemimiz, iktidarımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin AB'ye tam üye olmasıdır. Bükreş'teki toplantının sonuç bildirgesinde de yer almıştı. Almanya'nın tutumu da çok önemli. AB'ye tam üyelik hedefi Rusya, Çin ve Arap coğrafyasıyla ilişkilerin koparılacağı anlaşıma gelmiyor. Bu hedefle Rusya ile iyi ilişkiler zayıflamayacak.

Gündemdeki "ahmak" davasıyla ilgili altı genel başkan yardımcımızı görevlendirdik. Kimse bize olmadık bir davadan, olmadık bir suçlamadan bir cezayı normalleştirmeye ve bu olacakmış gibi kabul ettirmeye çalışmasın. Böyle bir gündemin yerleşmesine izin verilmemelidir. Süleyman Soylu, bir kamu görevlisi olan Ekrem İmamoğlu'na 'ahmak' dedi. Ekrem Bey hiç terbiyesini bozmadan 'sensin o' dedi. 'İstanbul seçimini kim iptal ettirdiyse' dediğinde ahmağın o olduğunu hatırlatınca 'vay İstanbul seçimini YSK iptal etti, kamu görevlilerine hakaret ettiniz' deyip işi YSK'ya çevirdiler.

Süleyman Soylu hepimizin gözünün içine baka baka Ekrem Bey'e 'ahmak' dedi mi, demedi mi? Ekrem Bey, İstanbul'un seçilmiş kamu görevlisi... Süleyman Soylu'ya verdiği cevabı, YSK'ya söylendi deyip ceza vermeye çalışıyorlar. Buradan bir cezanın olabilirliğini kimse normalleştirmeye çalışmasın. Bunu biz kabul etmiyoruz. Böyle bir saçmalık, böyle bir şuursuzluk yok. Ben Türkiye'ye böyle bir ayıbı yaşatacaklarını zannetmiyorum.

Ekrem İmamoğlu'nun olası bir cumhurbaşkanı adaylığı ya da Ekrem İmamoğlu'na bir kısıt getirmek için kumpas kurmuşlar, kumpasın piyonu Süleyman Soylu. Bu dava yarın öbür gün görülecek, ceza çıkaracağız biz. Öyle bir şey yok. Geçen seferki demokrasi tokadından ders almadıysanız çok daha şiddetlisi gelir."

Kaynak: Gerçek Gündem