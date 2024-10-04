Özgür Özel Net Konuştu! Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2028’de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında açıklamalarda bulundu. “Gelecekteki seçimin cumhurbaşkanı adayı ben değilim" diyen Özel, "Her türlü bedeli ödemeye hazırım. Gerekirse kendimi feda edeceğim ama partiye bu seçimi kazandıracağım" ifadelerini kullandı.

Medyascope'ta açıklamalarda bulunan CHP Lideri Özel şöyle konuştu:

'HER TÜRLÜ BEDELİ ÖDEMEYE HAZIRIM'

“Gelecekteki seçimin cumhurbaşkanı adayı ben değilim. Seçmenin, Erdoğan karşısında ayağa kalktı diye bana kızıp oy vermeyecek hali yok. Ama bizim partinin sözünü duyabilecek AK Parti’ye önceden oy vermiş seçmen şimdi kulaklarını hiç olmazsa kapatmıyor. Bu bütün göstergeler bunu gösteriyor. Bu yüzden ben her türlü bedeli ödemeye hazırım.

Gerekirse kendimi feda edeceğim ama partiye bu seçimi kazandıracağım. Ben kazanma ihtimalimiz olan bir seçimde kaybettirecek işler yapmam. Ben kendi adaylığımı dayatıp en doğru adayın seçilmesine mani olmam."

Kaynak: Medyascope