Zehir Taciri Polisten Kaçamadı

Kayseri’de kesinleşmiş cezası olan zehir taciri polisten kaçamadı

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Zehir Taciri Polisten Kaçamadı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Ö. (30) yakalandı.
Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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