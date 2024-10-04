Beyoğlu'nda Genç Kızı Taciz Edenler Tutuklandı

Beyoğlu’nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı

Son Güncelleme:
Beyoğlu'nda Genç Kızı Taciz Edenler Tutuklandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz olayıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ardından tekrar gözaltına alınan 2 şahıs, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Olay, 24 Eylül’de Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokak’ta meydana gelmişti. Evine gitmekte olan İrem A.’nın (25) peşine takılan Semir T. ve Ömer K., bir süre sonra önünü kestikleri genç kızı taciz etmişti. Genç kızın tacize uğradığını gören vatandaşlar olaya müdahale etmişti. Olay yerine gelen Beyoğlu Güven Timi polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler Semir T. ve Ömer K., yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.
Savcılığın yakalama kararı sonrası şüpheli Semir T. Mersin’in Tarsus ilçesinde, Ömer K. ise İstanbul Kadıköy’de yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri biten şüpheliler, İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Her iki şüpheli de, “Cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
İstanbul'da Olduğunu Bilen Yok! Gelenler Yeşilliğine Hayran Kalıyor İstanbul'da Olduğunu Bilen Yok! Gelenler Yeşilliğine Hayran Kalıyor
Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi! Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi!
Çankırı'da Araba Şarampole Devrildi: 2 Çocuk Öldü 5 Yaralı Çankırı'da Araba Şarampole Devrildi: 2 Çocuk Öldü 5 Yaralı
Nijerya'da Batan Tekne için Türkiye'den Taziye Mesajı Nijerya'da Batan Tekne için Türkiye'den Taziye Mesajı