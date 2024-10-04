Çankırı'da Araba Şarampole Devrildi: 2 Çocuk Öldü 5 Yaralı

Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı

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Çankırı'da Araba Şarampole Devrildi: 2 Çocuk Öldü 5 Yaralı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesiyle 2 çocuk öldü, yaralanan 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Büyükgöl yolu mevkiinde şarampole devrildi.

Kazada araçtaki O.A. (17) ve S.G. (14) olay yerinde hayatını kaybetti, T.K. (15), H.E. (14), İ.H.Y. (14) ve M.R.B. (13) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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