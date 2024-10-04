14 Yıl Hüküm Yiyen Firari Yakalandı

Kayseri'de 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

14 Yıl Hüküm Yiyen Firari Yakalandı

Kayseri'de, hakkında 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.Ö'nün (30) yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler S.Ö'yü yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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