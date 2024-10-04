Nijerya'da Batan Tekne için Türkiye'den Taziye Mesajı

Türkiye'den Nijerya'da teknenin batması sebebiyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı

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Nijerya'da Batan Tekne için Türkiye'den Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da yaklaşık 300 yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu yaşamını yitiren çok sayıda kişi için taziye açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan, Nijerya'da meydana gelen tekne kazasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Nijerya'da yaklaşık 300 yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, dost ve kardeş Nijerya halkına taziye iletildi.

Kaynak: AA

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