Bahçeli: Herkes dikkat etsin bugünkü kurşun gibi ağır ortamda yayı gerilmiş ok gibiyiz

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

MHP olarak memnuniyetle ve gönül huzuruyla 2024 yılı bütçesine evet oyu verdik ve arkasında durduk.

Yalandan, riyadan, çarpıtmadan, iftiradan, asılsız ve akıl yoksunu iddialardan mutlak suretle kaçınan demokratik nezaketini muhafaza ederek destekleyici, yapıcı, katkı sağlayıcı bütçe görüşmelerini intikam gösterisi haline getirmekten titizlikle sakınan, kavga, kargaşa ve kriz çıkarmak için fırsat kollayan siyasetçilere prim vermeyen Türkiye Yüzyılı'nın ilk bütçesinin hazırlık aşamasından kabul safhasına varıncaya kadar mesai gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız ve kabinesi başta olmak üzere her milletvekilimiz ve her personeline tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum.

Kurtuluş Savaşı dünya tarihinde enflasyonun dizginlenerek kazanılan ilk savaştır. Fırsatçılara göz açtırılmamıştır. 1923 yılında 1 dolar 1.67 riyaldi. Türkiye ekonomisi 1923'ten 1939'a kadar her yıl büyümüş ve milli gelir artmıştır. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünün ilhamıyla maruz kaldığımız ekonomik sorunların üstesinden kademe kademe geleceğimize, fiyat istikrarının sağlanmasıyla beraber milletimizin ekonomik rahatlamaya kavuşacağına inanıyorum.

"YAYI GERİLMİŞ OK GİBİYİZ"

"Battık, bittik, iflas ettik" yaygarası koparan odaklar, "Bizden adam olmaz" diyen Batı uşakları, millete tepeden bakan, emekçiyi tanımayan, emeği takmayan meyhane solcuları, çarkıfelek gibi dönen döndükçe posaları çıkan merdane devrimcileri, dinimizi istismar eden bir avuç insanlık müsveddesi, biz nereden geldiğimizi, nasıl geldiğimizi hamdolsun biliyoruz. Peki siz neyi bilmiyorsunuz? Nereye hizmet ediyorsunuz? Hiçbir kiralık akıl sahibine milli şerefimizi, milli geleceğimizi çiğnettirmeyeceğiz. Kararımız kesin, mücadelemiz bıçkındır. Herkes dikkat etsin bugünkü kurşun gibi ağır ortamda yayı gerilmiş ok gibiyiz. Kınından çekilmeyi bekleyen keskin bıçak gibiyiz.

İç ve dış güçler cephesi çok iyi bilsin ki irademiz Milli Mücadele iradesidir.

Ne kadar geriye bakarsak o kadar uzağı görürüz.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Gerçek Gündem