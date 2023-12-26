Bakanlık döneminde açmıştı: Nureddin Nebati'nin aile şirketi 3 şubeyi kapattı

Bir önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanı olan, AKP milletvekili Nureddin Nebati'nin bakan olduğunda şube sayısını arttırdığı aile şirketi İstanbul’daki üç şubesini kapattı.

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Bakanlık döneminde açmıştı: Nureddin Nebati'nin aile şirketi 3 şubeyi kapattı

AKP milletvekili Nureddin Nebati’nin ailesine ait BG Store Mağazacılık, Bakanlık görevine getirildiği 29 Aralık 2021 ile 13 Nisan 2022 tarihleri arasında 11 yeni şube açmıştı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre BG Store Mağazacılık Anonim Şirketi’nin ticari kayıtlarına göre, şirketin İstanbul'daki üç şubesi kapandı. 6 Eylül'de Maltepe Piazza’daki şubesinin kepenklerini indiren şirket, Hilltown ve Nev Çarşı’daki şubelerinin ise sırasıyla 17 Ekim ve 14 Kasım tarihlerinde ticari faaliyetlerini sonlandırdı.

BG Store’un Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Gürcistan, İngiltere, Dubai ve Kuzey Irak’ta olmak üzere yurt dışında da toplam 13 şubesi bulunuyor. Çocuklara yönelik kıyafetlerin satıldığı BG Store’da kız çocuk çorapları ortalama 175 TL, tişörtler ortalama 500 TL, elbiseler ortalama bin 250 TL’den satılıyor.

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Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı
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